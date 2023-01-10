這兩張發行於1971年的中華民國建國60周年紀念郵票，是我開始集郵後所放入的第一套郵票，對我而言意義深重，彌足珍貴。

我當年尚在幼稚園就讀，時值「普天同慶」的國家慶典，這套郵票的發行不僅顏色鮮艷，而且主題清晰。它們除了擁有共同的主體架構，即兩者均有文字敘述，和迎風飄揚的青天白日滿地紅國旗外，以橙色為底的郵票凸顯一隻大紅雙十圖案標誌著十月十日國慶日，而60的數字展現國父孫中山先生創立共和以來一甲子歲月的艱辛。而以藍色為襯的郵票則使用了黃色「秋海棠葉」的固有疆域圖為背景，再鋪陳中華民國國歌的五線譜詞曲，昭示了國家主權的象徵。

然而這個中華民國宣稱形似「秋海棠葉」，面積約為1142萬平方公里的固有疆域，與現實是有很大的脫節。這不僅是自1949年以來，台北政權的有效治權早已限縮於面積僅有36000平方公里的台澎金馬4個島群以內了，即便計入北京政權實際控制的近似「公雞」形狀的960餘萬平方公里的版圖，現今兩岸合計的陸地面積足足比「秋海棠葉」少了近180萬平方公里。這其中的差異主要來自外蒙古地區。

外蒙古早在1920年代，在前蘇聯派出軍隊入駐之下，就實質脫離中國管轄成為了前蘇聯的附庸。1939年發生的諾門罕戰役，就是前蘇聯紅軍和日本關東軍，在外蒙古和時為偽滿洲國轄下的東北邊境線發生的武裝衝突。1945年抗日戰爭勝利前夕，前蘇聯強迫中華民國政府簽訂《中蘇友好同盟條約》，國民政府最終被迫接受外蒙古公民支持獨立的公投結果，無奈下承認其出走的事實，從而永遠失去了塞北大片土地。

雖然後來撤退到台灣的國民政府在聯合國大會提出廢除《中蘇友好同盟條約》的議案，且在冷戰角力的氛圍下獲得大會通過，使中華民國在1953年正式宣告片面廢除終止《中蘇友好同盟條約》的條文，然而這個「宣告廢除」並未能改變任何的政治現實的殘酷。但由大陸遷台的大陸籍民意代表們拒絕承認喪失國土的結局，蔣氏政權只得將變更國土的議案對內「以拖待變」。即便到了1961年，實際控制外蒙古地區的「蒙古人民共和國」都加入了聯合國成為正式會員國之後，傳統「秋海棠葉」的國土形狀依然紋風不動，早已丟失的外蒙古和更北方的唐努烏梁海，仍對內視為國土之一部。

另外我們中小學課本中所學習的國境極西點帕米爾高原上的噴赤河，黑龍江北岸的江東六十四屯，和原先中緬未定界江心坡等處，也在北京政權與周邊鄰國根據現實的協商下最終失去，而不是像台北當局的版本，一廂情願地全盤承接大清朝的遺產，劃入自己的地盤內。

猶記得小學教室外側的水泥牆上，曾繪製了巨幅中華民國全圖，頂上還有「還我河山」4字的橫幅。我曾駐足於兩層樓高的「秋海棠葉」之前，專心致志地凝視著，心中還神遊於故國山川的壯闊，胸懷尚激盪出躍馬中原的澎湃。現今思之不過黃粱一夢罷了，著實令人唏噓！

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】

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