前陣子美國國會立法授權拜登政府5年提供台灣100億美元無償軍援，我們得以一窺美國「軍事工業複合體」的一角，以及為何美國國會發出授權但最後未對行政部門撥款的自我節制。

上（1）月中旬，美國宣布對台出售14套美製M136「火山」車載佈雷系統，我們知道了這套系統乏人問津的原因、佈雷後的清理與影響、「戰防雷」的使用方式與國際看法。

上月下旬，美空軍機動司令米尼漢上將稱2025年美國恐因台灣而與中國大陸發生武裝衝突，我們看到了美國若干軍方高官與國會議員持續主張台灣應強化武裝，公開說法是中共當局對台灣的耐性漸失，遲早將推動以武力統一台灣。

然而，台灣社會很容易因此陷入了較浮面或技術性的討論，見樹不見林地各自表述「美國會不會無償軍援台灣」、「台灣在拒止解放軍登陸時應不應該使用地雷」、「解放軍會不會攻打台灣」等議題，卻忽略了兩個根本的因素，亦即美國與中國大陸的戰略競爭或不信任，以及兩岸關係的螺旋式惡化。

有些台灣政治人物還希望各界忘了這兩個根本的因素，只想將這麼複雜的情勢簡化成「自由民主對抗共產極權」，然後利用這樣的二分法去影響民眾認知，以為台灣只剩對抗一途，別無他法。

台灣應根據自身利益謹慎行動，不放棄跟任一方的正向互動，以政治、經濟、社會文化等多管齊下的方式，努力深化與美國的關係，同時試圖恢復台海兩岸基本互信與平等協商、互利互惠的機制。

台灣夾在美國與中國大陸強權競爭關係之中，任誰做領導人都極難讓台灣獨善其身。台灣並非僅能調整兵役、大量購買武器，被動地面對、接受台海逐漸兵凶戰危的結果，而是可以獨立自主扮演相對積極的角色，努力地止戰、避戰。

眾所皆知，習近平去（2022）年10月重申不承諾放棄使用武力統一、保留一切必要措施選項，尤其是因為對台獨與外來干預勢力的憂慮，讓中共當局加強了對台軍事威脅。但歷史已證明，在胡錦濤、習近平任內，只要台灣不搞獨立，兩岸政府仍可在兩岸未來懸而未決時，先求同存異，追求兩岸人民的共同利益，並增進區域集體利益。

或謂美國不樂見台灣還想嘗試維持與中國大陸和平互惠的關係，希望台灣堅定地站在美國那邊，一起應對共產中國的挑戰。這種說法不僅未見於美國總統與其他主要行政官員之間，忽略了台灣與中國大陸諸如歷史、文化、經貿、地緣等連結，更無視台灣在兩岸關係快速惡化時所面臨的嚴峻後果。

所以，台灣要追求較佳的安全，就不能只尋求強化防衛安全。基於台灣人民與兩岸中華民族的利益，恢復了兩岸關係的制度化，也能止戰、避戰！

（作者為國立政治大學外交學系副教授）

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