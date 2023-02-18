行政院長陳建仁的立法院處女秀17日在杯葛中安全下莊，或許國民黨自認是給新閣揆下馬威，實則卻錯失質詢住宅政策三箭、政院高官醜聞的最佳時刻；丟盔棄甲，莫名成為執政黨的神隊友。這種焦土戰若繼續上演，作繭自縛的國民黨團將繼續往極小化發展。

政黨存在的目的是執政，立院質詢台則是邁向執政的火藥庫與灘頭堡。任何在野立委都該把國會視為屠宰場，利用「質詢」這把尚方寶劍裂解對手。然而，國民黨卻總以席次不如人為由棄守監督權，改以癱瘓議事表達訴求。問題是，唯有透過問政凸顯執政矛盾才有發生衝突的正當性；一旦顛倒因果，終究難以擴大社會支持，遑論挾民氣逼執政者就範。

以立院新會期為例，內政部近日拋出的3萬元房貸補貼，既無法幫助負擔最沉重的族群，更製造多數民眾的相對被剝奪感。假若國民黨真心認為居住正義是民怨之首，就該在總質詢直球對決，藉由問倒陳建仁，讓執政黨痛到改變方向，否則就是假監督、真放水。

同樣在開議這天，行政院發言人陳宗彥被爆接受性招待，背後牽扯出賴清德掌台南市府時期官員喬事、司法吃案的醜聞，足以動搖執政黨威信。結果，國民黨卻出手讓陷入醜聞的官員幸運躲過第一時間的拷問，令人納悶這到底是善良還是愚蠢？

近來國民黨掀起世代交替論戰，究其原因就在於青壯世代難以忍受國會戰力不足的現況。無論這是否會引來親痛仇快的分裂結局，但黨籍立委普遍欠缺質詢、論述能力是事實；若繼續混下去，別說新世代鬧革命，愈來愈多的選民也會對這種在野黨感到憤怒與不耐。