當今藍綠兩黨提名市長及市長錄用副市長等人選，未周延考慮各族優秀人才，尤以北3都為甚，未進用客家優秀人才為市長候選人、副市長人選。查客家族是台灣第2大族群，占台灣總人口的17%；台北市、新北市各有60萬客家人，而桃園市民約有半數是客家人。上揭如長期不改善，將不利國家發展，所謂「竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知」。族群人才選拔，要求平衡，絕不是搶大位。

2022年10月，蘇納克是英國史上第1位非白人的印度裔首相。2021年，亞當斯是紐約市史上第2個黑人市長。2020年，拜登公布非洲裔賀錦麗為美國副總統候選人，次年，非洲裔奧斯丁被美國現任總統拜登選任為國防部長。2009年，歐巴馬是首位擁有非洲裔血統的美國總統。1959年，祖籍在廣東省梅州市客家庄的李光耀被選為新加坡共和國總理。其他各國良例，不勝枚舉。

1972至1988年，經國先生擔任行政院長、總統，推動十大建設，大舉提拔青才俊，締造舉世聞名的「台灣經驗」之外，又青睞台籍精英謝東閔、林洋港、李登輝擔任台灣省主席。

桃園市往昔政壇有個傳統默契：民眾自發的選擇閩客輪流執政，不但提升政府績效而且促進地方團結。例如第3任桃園縣長吳鴻麟（客家籍） ，第4任縣長陳長壽（福佬籍） ；縣長吳志揚（客家籍） 御任後，由鄭文燦（福佬籍） 接任直轄市長。

2022年，藍綠兩黨主席違逆上述傳統默契，例如朱立倫提名張善政（非客家籍、也非福佬籍）為桃園市長候選人；蔡英文提名鄭運鵬（福佬籍）為桃園市長候選人，不但已滋生地方不少紛擾，而且招致同為民進黨的鄭寶清違紀參選，結果兩敗俱傷。

2018年大選及2022年九合一大選之後，北台灣3都正副市長、秘書長均乏客家子弟，誠非善治者的良策。從政創新固屬可貴，唯完全推翻多年傳統默契，或強出頭或空降參選，都將破壞和諧。北宋蘇軾詩作傳誦千年之外，他也留心時務，擅長議論，他說：「天下之患，最不可為者，名為治平無事，而其實有不測之憂。」善治者應該見微知著，如經國先生用人的遠見。藍綠政黨現在用人唯親，講裙帶關係，不顧族群平衡，實不足取。

（作者為第4屆桃園旅北同鄉會榮譽理事長）

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