美國商務部3月2日以違反美國國家安全及外交政策利益為由，將28家大陸企業納入實體清單（貿易黑名單），非經美國政府許可，不得對這些企業出口產品。名單中包括伺服器龍頭浪潮集團、IC設計大廠龍芯中科及華大基因子公司等，都是可能威脅美國市場地位，崛起中的陸企。

制裁陸企 美擔心地位不保

譬如浪潮集團，隨著全球5G及雲端應用需求爆發，2021年全球伺服器市占率超越惠普，成為全球第二大供應商，2022年第三季全球市占率上攻10.3%，繼續逼近排名首位的戴爾。龍芯中科最近發布的系列晶片，性能足以媲美超微（AMD）產品，未來很有機會取代英特爾與超微。

由此看來，美方對陸制裁的主要根由，無非是害怕大陸崛起後，威脅美國的地位。原本手機市占全球第一的華為，在遭到美國制裁後，已一蹶不振。只是，與兩岸關係類似，官方全力交火、毫不退讓，民間卻渴望和平共處、互利共贏。就在美國宣布擴大對陸出口黑名單同一天，史上規模最大的RISC-V開源架構大會在上海開幕，包括英特爾及谷歌等在內的美國科技巨頭，全都出席盛會，與陸方業者商討如何推動第三波晶片浪潮。美國科技巨頭著眼的，是晶片應用在大陸市場無窮的潛在商機。

自2018年川普對大陸發動貿易戰以來，美國對中國科技、貿易與金融的制裁愈來愈嚴厲，美中雙邊貿易金額卻持續攀高。根據美國商務部統計，2022年中美商品貿易總額6905億美元，不僅較2021年續增5%，亦打破美中貿易戰前2018年數字，寫下歷史新高，美對中貿易逆差同樣來到歷史次高的3829億美元。

這說明了美中經貿的高度依存，甚至在一般商品貿易上，美國對大陸的依賴，比大陸依賴美國更深。這種源自民間的市場驅動力量，不是政府的手所能改變，證明美中經貿脫鉤不切實際。彼德森國際經濟研究所指出，脫鉤戰略最終可能徒勞無功，以失敗作收。

布魯金斯學會高級研究員杜大偉則認為，即便美中經貿脫鉤只會是「選擇性脫鉤」，不可能「全面性脫鉤」。也就是說，基於國安考量，美國確實大量減少對大陸半導體及電信設備的進出口。但美國民眾基於民生需求及性價比（CP值），即使反中也要購買中國製品，如服裝、家具、電器用品及電腦相關設備等，一點都不手軟。

合則兩利 難跳脫市場法則

在美國蔚為風潮的中國快時尚品牌希音（SHEIN），完美詮釋這樣的說法。標籤貼的中國製造，希音憑藉著超低價格、多樣化產品與時尚設計品味的結合，成功擄獲美國女性消費者的心。根據希音財報，其業績從2018年約20億美元，一路飆到2022年227億美元，4年間倍增10倍。估值曾高達千億美元，一度躍升為繼字節跳動及美國航太技術公司之後，全球第三大新創企業。更不用說，2022年希音APP下載量來到2.3億次，超越美國網路零售霸主亞馬遜，成為全球購物應用程式下載龍頭。

希音耀眼的業績，一方面是源於美國消費市場的龐大需求，另一方面是大陸生產製造的供應鏈體系優勢，形成兩者之間高度互補的完美結合，也印證彼此相互依賴的事實。從這個例子也不難看出，美中之間還是跳脫不了比較利益、專業分工的市場法則，即便政治藩籬依舊高築，雙方民間經貿往來卻不曾停歇，企業也積極嘗試突破現狀，找到自己的最佳出路。這或許值得美中雙方高層思考，面對當前高度競合關係，不能只有競爭對抗，卻忽略了合作的重要。

國家與國家之間沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。映照在當前中美關係上，無比貼切。就經貿關係而言，中美之間相互依存，基本上就是合則兩利，分則兩害。美中需要的是更多溝通與對話，而不是衝突與對抗。就如同葉倫在剛落幕的G20財長會議上所說的，美中之間的溝通對「全球利益」非常重要。只要是地球村的一份子，都會樂於見到這樣的發展。