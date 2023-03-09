2月底《日本經濟新聞》在刊登「台灣有9成退伍軍官赴陸賣情報牟利」消息，質疑我國軍保家衛國忠誠度，同時也讓我三軍統帥蔡英文漏氣的報導後，在退輔會、國防部及各界強烈抗議下，《日經》停頓了一個星期，才於7日在原報導相同版面刊登聲明，指稱這是受訪者意見，並非該社立場；對於造成困擾表示遺憾，今後將致力於報導之公平性。

首先這篇歪曲不實的報導，是以「採訪新聞」方式處理，而非外來的「評論」稿件；《日經》居然以不代表社方立場為託辭來卸責，也難怪讓我國防部長邱國正認為「這是責任問題」，同時表示「不能接受」。曾經爆粗口做出立即反應的退輔會主委馮世寬，可能已經受到高層關切，未有進一步發言。但唯獨外交部長吳釗燮對於這個結果表示肯定，且認為爭議應可畫下句點。

吳部長的回應代表了蔡政府的立場，惟如此對日本人卑躬屈膝的反應，讓人感覺吳部長「見到日本人就矮半截」的批評所言不假。2019年9月，日本台灣交流協會代表沼田幹夫離任前，吳釗燮致贈沼田的紀念牌上竟然寫著「我最敬愛的大哥哥」，不僅讓人感覺肉麻，引發外界爭議，前資深外交官也痛批是一恥辱，自貶身價的吳部長竟將台灣降格成日本的小弟。

中國自古有「兄友弟恭」的俗話，江湖上也有大哥必須照顧小弟的責任與道義。日本人在釣魚台與慰安婦問題上，不僅向來未尊重史實，同時還羞辱台灣的慰安婦，聲稱她們是「自願的」；主張釣魚台是日本領土，驅趕我接近該島作業的漁船。有這樣的大哥哥也算是家門不幸了。

眾所皆知，蔡總統任內迄今已經斷了8個邦交國，其中有6國是吳部長所「包辦」。然而吳以如此「耀眼」成績仍能厚顏穩坐官位，在我國外交史上已破了紀錄。吳部長對《日經》聲明的恭敬回應，證明他這個小弟不是當假的，也算是非常稱職！

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