宏都拉斯宣布與中華民國斷交，斬斷兩國82年的深厚情誼，宏國斷交聲明僅提承認一個中國原則；我外交部長吳釗燮在隨即宣布斷交的記者會痛斥宏國「恣意作態需索數十億美元」、「對中國存有幻想，被誘入債務陷阱」，現實的國際外交變化令人唏噓不已，但相信台灣人民依然無感。

老實說，台灣的邦交國愈來愈少，但是斷交聲明的內容千篇一律，都是罵中國大陸誘以經濟援助，邦交國罔顧兩國深厚情誼。然而，這實在只凸顯台灣外交的工具箱已阮囊羞澀，愈來愈空虛的尷尬。

台灣兩蔣時代外交的工具箱可不是如此，榮工處、農技團、醫療團赴海外蓋醫院、機場、高速公路，援助經費不是白白給邦交國，而是兼顧邦交國需要、也讓台灣廠商賺錢，這也減少了受惠國家不肖官員從中牟利的機會。但看看現在邦交國每年1000萬美元援助計畫怎麼執行呢？再說，外交部去年慷慨提供非邦交國立陶宛12億美元投資、融資金額時，我們友邦巴拉圭喊10億、宏都拉斯喊數十億，外交部當然招架不住，吳釗燮厚此薄彼，惹怒邦交國，難道連基本的「比價效應」後果都想不到？

根據前立委蔡正元披露台灣與宏國總統卡蕬楚過往的故事，更令人心酸不已，「2009年宏都拉斯爆發政變，當時的總統被軍人逮捕流放，總統家裡有兩個女人，ㄧ個懷孕的年輕少婦，以及一個陪同她的有些年紀的中年婦女，兩人逃到台灣駐宏都拉斯大使館，請求政治庇護。台灣只收容那位孕婦，而拒絕的另一位就是卡蕬楚，卡蕬楚最後逃往巴西大使館獲得政治庇護。」

台灣政府口口聲聲說民主、人權，罵邦交國背信忘義，實際做法顧此失彼，真碰到危機，又完全不是那回事。」中國大陸敢提出「一帶一路」基建大戰略，蓋鐵路、蓋港口，可不是全然沒有風險，許多沿線地區都有大大小小的戰亂，且歷史上動亂也從沒有停止過，投資巨大能否回收還是打水漂，依靠的是強大的綜合國力做後盾，蔡政府根本不需要硬碰硬。

宏國斷交聲明沒有口出惡言，也沒有選擇在蔡總統訪美期間宣布斷交，保留中華民國最後的尊嚴，蔡政府上任斷交9國，根本缺乏盱衡國際局勢的外交戰略，光喊「Taiwan can help」只不過是打腫臉充胖子，吳釗燮還有臉幹下去？！

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