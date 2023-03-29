近日新聞媒體對馬英九前總統前往大陸訪問的接待規格問題，多所討論與比較。有認為降格者、有認為恰如其分者。馬英九本人則認為「超乎預期」。

2005年4月，時任中國國民黨黨主席的連戰，係應中國共產黨總書記胡錦濤的邀請，率團前往大陸訪問。作為胡錦濤的貴賓，中共派出國台辦主任陳雲林（並為中共中央台灣工作辦公室主任）接機，南京祿口機場舖有紅地毯，當然是做為主人應有的禮儀。

而馬英九已經卸任總統7年，目前並非中國國民黨現任主席，在民主國家已經屬於「一介平民」，此行率學生團前往大陸進行參訪、祭祖與交流，以改善兩岸氛圍，陸方能夠派出國台辦副主任陳元豐接機，在行程上給予了禮遇與協助，表達了相當善意，所以馬前總統才會在中山陵說「非常滿意，超乎預期」。

至於稍早曾傳出由大陸國務院副總理丁薛祥接機的報導，顯然是不合常規的。畢竟大陸最講究排場，交流一定要對等。馬英九既然定位為祭祖和青年交流，非以官方身分、官方形式，大陸能以台辦和地方首長接待，也算是禮遇。而馬英九向來低調，此行目的在釋出善意、化解僵局，讓兩岸開啟和平氛圍，難道不是「超乎預期」？

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