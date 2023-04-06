●美軍在韓占領、軍管3年期間，甚不得民心

1945年美軍登陸南韓後，第一件和民眾衝突而造成傷亡的事件，就是因糧食而引起。美國軍政府在南韓統治的3年期間，甚不得人心；從登陸後立刻重用日本殖民官員、鼓勵託管、饑餓缺糧、強徵稻米、通貨膨脹、群眾失業、政治防共；幾乎形同鐵血統治，也給了共黨崛起的機會。占領期間，大小抗議、暴動不斷，1948年發生了長達3年，死亡數萬的濟州島事件，繼而在美軍棄保南韓及台灣的政策下（1950艾奇遜防線），導至北韓於1950年6月南下，韓戰於焉爆發。

（1945.9.16）南韓群眾爭糧失序，美軍開槍示警，3人喪命

（NARA）1945年9月16日，美軍登陸南韓才一周，在一次發放食米的活動中，由於民眾失序，美軍開槍示警，造成了3名民眾死亡。（美軍登陸南韓後，一開始和民眾的關係就有了間隙；其後5年，示威、暴動不斷；而以美軍為後盾的南韓軍警，大都以鐵血鎮壓來收場。）

●南韓美國軍政府糧政無方，引發動亂

1945年到1946年底，這一年多中，南韓幾乎經歷了和台灣一樣的困難：通貨膨脹、高失業率、社會動亂。然而在糧食問題方面，南韓和台灣卻有不同的經歷。台灣一開始就接受日本總督府專家的忠告，而採取謹慎的作法；繼續維持配糧的制度。美軍登陸南韓後，雖然也得到類似的建議，卻沒有太重視，認為到了年底，情況就會改善，因而進駐後，於1945.10.5宣布解除米糧管制；立即取消配給，開放自由市場，政府也不再用低價強購農作物。結果佃農、地主、糧商開始囤積；而一般民眾也立刻敞開肚皮，藉著節慶，大吃大喝。（與此同時，因為日本嚴重缺糧，也造成韓日之間走私猖獗，據估計1945、46兩年，南韓約有25%的糧食被偷運到日本。）

結果到了1945年12月底，美國軍政府終於發覺缺米問題的嚴重性，立即發布第45號政令（Rice Collection Decree）：並透過軍警強行用低價徵收稻米。農民除留下規定的自用量，其餘全部上繳；並緊急從美國進口糧食（每月3萬5千噸），而且又走回了日治時期的老路：一般民眾採口糧採配給制。結果矯枉過正，有一段時期，人均配糧居然只有日治時期的一半。

（1946.3.14）南韓美軍強行介入徵搶糧食

1946南韓民眾領取配給米。南韓在美軍政府治理的3年，強制徵收農民作物、實施糧食配給、大量進口免費小麥，卻仍然無法滿足居民每日最低1500卡路里的熱需求量，城市居民只好從黑市購取食物補充。而此段時間的台灣，在幾乎完全沒有外援的情況下，糧食自由買賣，雖然糧價因而高漲，但藉著豐富的雜糧，人均卡路里卻能達到1700、1800，台居民因而免於饑餓。（圖：UN／炳文提供）

【這一天，類似的情形也發生在台灣的霧峰】歷史事件不是孤立的；這一天，台灣也發生歷史上著名的霧峰搶米事件；中部警備司令部蔡繼琨少將（彰化鹿港人），帶領軍隊強行將霧峰農會的存米搬運一空。地方紳士林獻堂，代表鄉民強力阻止未果。

南韓美國軍政府出動卡車，企圖將大邱附近地區的存糧強制運出，受到約1000名農民的阻擋，但是在美軍及時趕到並強行介入下，最終，榖倉中的糧食還是全數被運出。在南韓，這是典型的「糧穀暴動」；鄉下的老百姓盡可能阻止糧食被軍政府強運到城市。（NARA）

【南韓民眾開始質疑美國軍政府】在美軍占領、統治南韓一周年後，民眾已經深為不滿，南韓最大的日報朝鮮日報，於1946.8.31發表了一篇送給美軍駐韓司令的公開信，標題為〈南韓這一年發生了什麼〉：「哈奇將軍: 首先謝謝你和你的同僚，謝謝你們過去一年為韓國所作的一切，但是讓我們看看韓國目前的情況。目前韓國人民遭受的苦難，較一年前更為尤甚，⋯⋯我們認為：目前生活上的痛苦都因通貨膨漲所造成，如何解決，將是一個非常沈重的議題，韓國未來的繁榮將取決於政府的政策。我們相信目前治理韓國的美國軍政府已經盡了他最大的努力，但是失敗的原因如下：你們不了解韓國、軍政府需透過翻譯官的治理、亳無準備的開放市場，以及軍政府搖擺不定的政策。以上這些對美國軍政府的指控，絕非揑造，而是事實，我希望貴國能重視這些問題而且盡快糾正。」（朝鮮日報chosen Iibo ,8 31 ,1946）

●美軍在南韓的鐵腕統治，終於引發了暴動

1946年5月南朝鮮全境霍亂流行，僅慶尚北道就有4000人死亡。之後，由於洪水和鐵路工人罷工、破產等，米價比朝鮮日治時期高10倍以上。結果9月市民開始抗議遊行、10月1日在大邱府廳前抗議，大邱警方在鎮壓暴動的過程中造成3名示威學生死亡，多人受傷，38名警員隨即在之後的報復攻擊中遇害。 10月3日，永川約1萬多人攻擊警察署，40名警員及郡長遇害。另一場暴動中則有20名地主及親日官員遭到殺害。美軍政廳還以顏色，10月2日宣布戒嚴，全境230萬人參加騒亂。美軍與南朝鮮防衛隊警察、右翼團體投入鎮壓，朝群眾射擊，整個事件共計死亡136人。事件後，韓國民間对美國支持下降、親共產主義團體支持率上升。圖為南韓1946.10 大邱事件中的南韓防衛隊部隊。（文：維基百科／炳文提供）

往後的3年，軍警徵收糧食的行動粗魯、殘暴，終於引起了民憤。1946年發生了左派策動的「大邱暴動」，美軍出動坦克支援警察和鎮暴部隊，鎮壓中，共造成284人的死亡，也有34名軍警殉職。這是南韓發生的第一次重大動亂事件，（4個月後，台灣也不幸發生了228事件）。 此次事件，雖然鎮壓行動都是由南韓警察來執行，但其頂頭上司──美國軍政府，是難辭其咎的。至於1948年美軍政府撤銷前數月，所爆發歷經3年、慘死4萬以上民眾的濟州島事件，於日後解禁真相大白後，更是震驚了外界。

【未完待續，炳文專欄每周四刊出】