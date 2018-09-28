NBA》考辛斯撰文感激勇士知遇之恩 怒批鵜鶘無情

考辛斯相當感激勇士的知遇之恩。(美聯社)

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中時電子報

今年夏天爆冷離開鵜鶘，加盟勇士組成「五星戰隊」的考辛斯，28日在《THE PLAYERS TRIBUNE》發表文章「金州之心」，除了分享當時為何選擇加盟勇士的心路過程，且感激勇士知遇之恩，更對鵜鶘不聞不問態度感到心寒。

考辛斯在文章一開始就寫明，如今他已經是名勇士球員了，更相信自己做出最好的決定，面對外界批評他從沒花過心思續留鵜鶘，只待1個球季就離開了，只想選擇最簡單的道路，也就是跳槽勇士，考辛斯深深自認完全被外界誤解了。

「我一直想要留在鵜鶘，也替他們在今年季後賽表現感到驕傲，就算我受傷之後，仍幫鵜鶘找尋合適球員，」考辛斯說，「接著今年自由市場開啟了，市場上充滿各種謠言，突然之間我就沒收到鵜鶘消息，也沒任何球隊找我。」

面臨從全明星球員變成乏人問津的傷兵困境，考辛斯坦承自己連兩天失眠，只好請經紀人打電話給勇士總管邁爾斯，當時邁爾斯還以為考辛斯在開玩笑，整整問了5次是否認真的，最後才相信考辛斯願意接受底薪合約加盟勇士。

「邁爾斯希望我先跟勇士總教練科爾，以及其他勇士主力溝通，確保大家可以接受我，」考辛斯說，「原本我不知道他們怎麼看待我要加入勇士，畢竟他們才拿2連霸，所以我本來估計大約有5成機率，他們不想要我加入。」

沒想到包含科爾、柯瑞、杜蘭特、卓雷蒙格林等人，都熱情歡迎考辛斯的加盟，甚至科爾還開玩笑告訴他，「你會讓我在新球季真正執教吧！」讓考辛斯相當感動，「在這裡大家都張開雙手歡迎我，本賽季我會百分之百恢復的。」

(中時電子報)

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