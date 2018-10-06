徵「義務教師」繼續幹！ 興大校長遭爆開會竟說這樣的話

中興大學日前在網頁公告獸醫系招募兼任義務授課教師，引發關注。（截自中興大學官網）

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旺報
/綜合報導

興大徵募義務教師事件還未落幕，又再扯出令人瞠目結舌的後續！興大學生代表大會今(6)日凌晨發聲明，譴責學校沒有反省能力，不把教學品質放在眼裡，因為在校務行政會議上，校長竟稱，往後面面試一定要支薪，但「面試時再問對方能否回捐薪水給學校」，對此網友譏諷，何不也來個「義務校長」。

上月25日，中興大學官網公告該校獸醫系，徵求臨床獸醫學兼任義務授課教師3名，條件為碩士以上學歷，卻註明不支薪不占缺。此事經媒體揭露後，引起各界譁然，教育部出面表示不妥，興大校方也發聲明表示，以後會依規定支付鐘點費。

不過，此事並未因此解決。中興大學學生代表大會今以「遏止佛系教師，守護高教品質」為題發聲明表示，今年九月底，學校公開招募三名獸醫系「義務授課教師」，要求頂尖人才做功德的心態遭到各界嚴正批評。離譜的是，3年前就已經發生過類似事件，不禁讓人質疑，校方究竟是沒有反省能力，還是不把高教教學品質放在眼裡?

聲明指出，校長在會議上針對此事報告竟說：「為了不讓社會不安，往後一定要支薪，但我們可以在面試時，告知對方本校財務狀況，並商討是否可以將薪水，回捐給學校進行運用。」

此話看似合理，實際上是在以一個勞資權力不對等的情況下暗示求職者，你可以將薪水回捐給學校。如果身為求職者，在面試時，誰敢不答應呢？又有多少教學優良教授，有足夠的背景可以支持他接受不支薪的情況來校服務、上課呢？更進一步的說，往後學生的受教權益是不是會在教學勞動品質沒有受到保障的情況下受損呢？

興大學生代表大會呼籲校方，恪守教育操守，停止踐踏高教勞動權益。

對於興大校長這席話，網友紛紛留言，「奇怪欸，薪水回捐？人家不用吃穿嗎？」、「校長大人捐了多少？」、「先來個義務校長吧?」、「臺灣高教不求向上提升，只求敷衍過關?沒救了。」、「政府也滿缺的」。

(旺報 )

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