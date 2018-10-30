哪個縣市最不關心長者？ 台北高雄拿下1、2名

2018年10月30日 11:59 中時 鄭郁蓁

高齡者自認縣市首長對自己是否關心排行榜。(鄭郁蓁攝)

衛生署長楊志良表示，百里侯應該多關心長輩。(鄭郁蓁攝)

全台縣市對高齡長者友善比一比，民間團體進行全台北中南17個縣市問券調查，結果發現，各縣市65歲以上長者，在包涵無障礙生活、交通、社會參與以及住宅等八大項指標綜合評比上，滿意度最高的是嘉義市、最不滿的是雲林縣；另外，在「高齡者認為，縣市首長對高齡者是否關心？」的項目上，滿意度最高的是嘉義市、連江縣、金門縣，倒數三名則分別是高雄市、其次為台北市和宜蘭縣。

年底就是大選，高齡者對縣市百里侯滿意度也成為焦點。民間團體台灣高齡化政策產業發展協會，今天公布國內第一個百位高齡者參與研究的「2018年縣市高齡發展力指標」，並邀請衛福部國健署署長王英偉參與。

該問卷訪問全台17個縣市，以電話隨機取樣訪問高齡者主觀感受，有效樣本達1544份；另以高齡者焦點團體系列需求調查，邀請十多名高齡政策領域專家決定指標權重，以客觀指標作評比，因台南市與新竹縣未提供統計資料，加上公務資料中離島三縣市統計指標有缺漏，因此評比不納入這5縣市。

評比共分為無障礙空間、交通、住宅、社會參與、敬老及社會融入、工作及志願服務、訊息與資訊、社區與健康服務等八大面向，讓長輩來評分。

調查結果，綜合八項指標評估，最高前五名為嘉義市、台北市、花蓮縣、高雄市和屏東縣。顯然高齡友善並不是六都的專利。高發會認為，嘉義市能夠奪冠，在於醫療和公衛表現優秀，為全國高齡長照機構進駐率最高縣市，且嘉義市低房價對長者說沒有造成負擔。

以分項來說，無障礙與安全的公共空間由花蓮縣拿下第一，其次為高雄市、嘉義限。表現最差的前三名則為台中市、苗栗縣、桃園市。高發會表示，高雄市、花蓮縣居首原因，在於高齡者享有公園綠地和開放空間面積，是全國平均的四倍。

在交通運輸方面，拿下前三名的，無庸置疑落在交通最方便的台北市、新北市、台東縣；最差的前三名為雲林縣、彰化、屏東縣。台東能擠進前三，與擁有高齡者無障礙或優先使用車位數比例占全台最高。

住宅部分，以嘉義市、基隆市和花蓮縣拿下前三；台北市、新北市、宜蘭縣，則敬陪末座。

此外，研究也發現，高齡者真的很愛投票，93.7%高齡者上次選舉有去投票，85.9%的高齡者表示今年也會去投票。

至於在主觀評比部分，問全國22個縣市長者認為縣市首長對高齡者是否關心的題幹，第一名為嘉義市、其次為連江縣、金門縣、南投縣以及桃園市。倒數三名則是高雄市、台北市、和宜蘭縣。

「高齡友善，六都不一定最好」，高發會理事長，前衛生署長楊志良表示，從主、客觀評比結果來看，不一定是資源多的都市指標最好，縣市執政團隊重不重視老人、有沒有讓長者覺得自己被關心才是關鍵。楊志良也表示，候選人不要只在乎年輕人在網路上的聲音，否則民調和將來的投票是會有出入的，畢竟研究發現，高齡者一定會去投票，年輕人可能天氣好就出去玩了。

(中時 )