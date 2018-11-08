他po圖指韓國瑜只會說大話 網友狂打臉罵翻 吳音寧又中槍

2018年11月08日 11:24 中時電子報 戴安瑋

吳崢在臉書上po圖，被網友狂打臉。翻攝吳崢臉書

國民黨高雄市長候選人韓國瑜說出要「打造高雄首富」口號後，全台掀起韓風，時代力量台北市議員候選人吳崢表示，韓國瑜說他有能力讓高雄發大財，但韓在北農總經理期間推的行銷案做得零零落落，經不起檢視，並抨擊韓只是會說大話、亂花錢，不負責任的政治人物。此文一出，立刻遭網友狂打臉說，「吳音寧做得更差」、「你不是在選北市議員嗎，韓國瑜關你什麼事？」、「你是姚文智2.0？」。

吳崢在臉書上表示，「韓國瑜說他有能力讓高雄發大財，但實際檢視韓在擔任北農總經理期間推動的行銷提案，做出來根本零零落落，跟他擔任立委期間大部分時間缺席未質詢一樣，經不起檢視。再看看他這次種種荒謬的政見，韓國瑜根本就是個只會說大話、亂花錢，不負責任的政治人物！他相信，高雄的朋友不會把家鄉的未來託付在這樣的人手中」。

此文一出，立刻遭網友打臉，有網友說，「又多一個來貼金!! 你是選高雄議員嘛!」、「出來刷存在感？感謝幫國瑜助選」、「管好自己選區」、「你嫌台北票太多了來打高雄選戰」。

還有網友說，「你的資料只會讓大家看笑話，以上你說的大家自有憑證，但麻煩你說說你為台灣人民做了什麼，果農菜農或是勞工，說說看，還是你只會出一張嘴」也有網友列出韓國瑜與吳音寧的業務盈收及核發的獎金資料說，反駁吳崢，直問吳崢「你眼睛有問題嗎?」。

另有網友，「笑死，有人蠢到把營業淨利寫成毛利」、「吳音寧做的更差」、「監督一下洪慈庸好嗎？」、「你是姚文智2.0?」、「搏版面辛苦你了，加上國昌大大你們是不是應該別叫時代力量了，應該叫版面力量。以為年輕人就該支持年輕人嗎？我只看到一個沒有自己主見為選而選的政治屁孩」。不過，也有網友說，「吳崢加油！」。

(中時電子報)