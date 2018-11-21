美航母艦隊停靠香港 綠營自作多情立遭打臉

2018年11月21日 18:52 中時電子報 盧伯華

美海軍雷根號航母駛入香港時依例掛上港口地主國的國旗。（圖／美聯社）

為拉抬疲弱選情，綠營近期不斷放話，把所有美軍在太平洋與南海的動作一律解釋為「關注台灣選情」、「外界解讀時機敏感」，暗示這是美國為防大陸介入台灣選舉的動作，欲利用美軍來操作反中仇中情緒，藉此挽救崩壞的選情。可惜美軍自有其任務，就在綠營自作多情的囈語中，美航母雷根號及其護航艦隊駛入香港停靠補給，甚至還邀請解放軍登艦參觀。

近期正逢選舉季節，投票日逼近也讓選情更趨激烈。美國為與日本進行演習派出雷根號航母打擊群，以為為執行其南海航行自由政策派出史坦尼斯號航母，都被支持綠營的媒體拿來大做文章，指稱「台灣大選前夕，美軍在南海動作頻頻」、「適逢台灣年底大選，外界解讀美軍航空母艦出現時機敏感」，其自作多情以拉抬選情之舉實在太過牽強。

雷根號21日訪問香港，開放讓媒體記者上艦參觀。（圖／美聯社）

綠營不外乎是期待以美軍的動作來操作反中仇中情緒，讓選民誤以為美國人來為反中仇中人士撐腰，但就在綠營的高度期待下，美軍雷根號航母艦隊竟然開進了香港進行補給，甚至還邀請了駐港解放軍上艦參觀，給造謠的媒體一個結結實實的耳光。

尤其是外界也發現，這次前往香港停靠的雷根號航母艦隊中包括曾於2018年7月穿越台灣海峽的班福德號神盾驅逐艦，另兩艘則是曾在南海執行航行任務的柯蒂斯威伯號驅逐艦與錢斯勒斯維爾號巡洋艦。

據港媒報導，雷根號航母於21日上午9點停靠香港青衣島南面錨地，錢斯勒維爾巡洋艦和班福德號驅逐艦於上午10點抵達，柯蒂斯威伯號驅逐艦則於下午1點停靠。

據了解，雷根號是美軍第9艘尼米茲級核動力航母，隸屬於美國海軍第七艦隊，2003年開始服役，目前以日本橫須賀美軍基地為母港，也是美軍唯一以海外基地為母港的航母。這是雷根號航母第2次停靠香港，上一次是去年10月2日。它的駐地本來就在亞洲，當然不是為台灣選舉而來，更不是為警告中國大陸。

(中時電子報)