陸駐巴基斯坦領事館遭槍擊 5人死亡

中國大陸駐巴基斯坦喀拉蚩領事館今天上午驚傳槍擊，三名歹徒持槍闖進領事館，已知造成2名員警死亡，3名歹徒遭擊斃。（圖／美聯社）

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中時電子報

中國大陸駐巴基斯坦喀拉蚩領事館今天上午驚傳槍擊，三名歹徒持槍闖進領事館，其中一名疑似為自殺炸彈客，當地警方立刻趕到、封鎖現場，雙方槍戰長達一小時，中間也穿插爆炸聲響，目前已知造成2名員警死亡，3名歹徒已遭擊斃，所幸使館人員及員工全數平安無事。

中國大陸駐巴基斯坦喀拉蚩領事館今天上午驚傳槍擊，三名歹徒持槍闖進領事館，已知造成2名員警死亡，3名歹徒已遭擊斃。

據美聯社報導，巴基斯坦西南方省分俾路支省的分離主義團體俾路支解放軍（Baloch Liberation Army）宣稱犯案，並公布三名歹徒照片。

報導引述自當地員警艾希法克（Mohammad Ashfaq）表示，歹徒今天上午9時過後闖進領事館，他們首先對安全人員開槍，隨後從正門進入領事館。

當地媒體拍到領事館冒出黑煙，據信大陸外交人員及辦事員也住在同一棟建築物裡。

現場也傳出多次爆炸聲。警方在與歹徒槍戰一小時後將場面控制住。

艾希法克表示，恐怖分子在找到使館人員前就趕到現場，其中一名歹徒身穿自殺炸彈背心。

喀拉蚩金納醫院（Jinnah Hospital）發言人表示，兩名喪命員警的遺體已送到太平間，另一名受傷安全人員正接受治療。

中國大陸與巴基斯坦長期維持盟友關係，大陸在當地大舉投資交通建設，目前持續進行的投資項目還包括公路網及發電廠，也讓兩國關係近年來更加緊密。

(中時電子報)

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