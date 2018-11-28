詹氏防務：殲20或換裝3陣列雷達 可追蹤15目標

中共空軍最先進第5代隱形戰機可能換裝3陣列火控雷達。（圖／新華社）

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中時電子報
在今年珠海航展上展出的機載式3陣列的有源相控陣雷達KLJ-7A。（圖／鳳凰軍事）

據英國《詹氏防務周刊》報導，中國正考慮在其最先進的殲-20隱形戰機上換裝3陣列的有源相控陣雷達KLJ-7A，它除能同時追蹤15個目標，並對其中4個目標進行攻擊之外，也較其前代雷達具備較強的抗電子干擾能力。

報導引述一位中國業內人士的消息說，KLJ-7A有源相控陣雷達是南京電子技術研究所（NRIET）研製，曾於本月初的中國珠海航展上展出雷達模型，它是目前為裝備殲-20的數個選項之一。

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圖中由大陸與巴基斯坦合製的JF-17雷霆戰機，可能在其新一批次的戰機上升級為3陣列的KLJ-7A有源相控陣雷達。（圖／美聯社）

陸媒增報導指出，KLJ-7A雷達是此前曾以多個不同設置形式出現的KLJ-7（也被稱為1478型）X波段機載火控雷達的高級版本。原先的KLJ-7雷達採用機械掃瞄開槽波導平面陣列天線，這種天線的基本設計類似於俄羅斯法佐特龍設計局(Phazotron-NIIR)研製的N010「甲蟲」雷達所用陣列天線的早期版本，由成都飛機公司與巴基斯坦航空工業公司聯合研製的FC-1梟龍 (巴國型號為JF-17雷霆) 輕型戰機也指定使用KLJ-7為主雷達，今年3月曾傳出巴國可能在JF-17雷霆的第3批次上再升級為KLJ-7A雷達。

據《簡氏防務週刊》報導，KLJ-7A最早就曾在2016年的珠海航展上亮相的，當時南京電子技術研究所官員曾表示，該雷達的最大覆蓋距離為170公里（很可能指雷達的橫截面積為5平方米），能夠同時跟蹤15個目標並對其中4個目標進行打擊。

KLJ-7A雷達其他的功能清單中包括了邊跟蹤邊掃瞄、多目標瞄準和多目標交戰等能力，以及具有地面移動目標識別能力的合成孔徑雷達，此外還具備良好的抗干擾能力。

(中時電子報)

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