影》開會前再補槍 北農董事：看不出吳音寧有表現

全國農會總幹事張永成受訪。翻攝中時電子報臉書

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北農開董事會，吳音寧去留成外界焦點。中時電子報臉書直播

北農總經理吳音寧拒絕請辭，還說個人去留，交由今天下午召開的董事會決定，全國農會總幹事張永成表示，若農委會提出吳音寧解職案，我們不附合，好像自己打自己的臉。

對於民進黨這次選舉，農業縣慘輸，有人認為是吳音寧的責任，他說，這大家應該都有感受，他說，北農過去拍賣價格低，這是事實，農民過去一年的蔬果在北農拍賣價格低，不符合成本，讓農民不滿意，這也是事實。

有媒體詢張永成，對吳音寧的表現如何？要打幾分?張永成說，他不知道要怎麼評價吳的表現、他看不出吳音寧有什麼表現，怎麼評價；沒有分數怎麼打分數。

至於有人指吳音寧是這次敗選的頭號戰犯，他也說，這不是他一個人說得算，好像大家都這麼說。

他並對韓總當初被拔掉一事表示，北農是農產品交易平台，無論誰來當總統、農委會主委，都應讓農民無後顧之憂，要公平交易，「用有太多的政治鬥爭，須用選票來表現，付出的代價太大了」。

他說，吳音寧的職務的來源，是農委會給的相挺的，農委會講話，吳還用這種態度，農委會以後如何駕馭下面的人。

張永成是於今天下午抵達北農董事會時，接受媒體聯訪時，做了以上表示。北農董事長、北巿工務局長彭振聲也說，目前董事會討論的議案，沒有吳音寧解職案，但有人提的話，會討論，他並說，總經理解職案，應由中央提出，只要有人提，就會討論。

(中時電子報)

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