俄米格35展示短場起降能力 搶登印度新航母

2018年12月16日 11:22 中時電子報 盧伯華

俄羅斯MiG-35戰機進行高強度測試

最近俄羅斯軍方的紅星電視臺發佈一段影片，經過改良後再度推向市場的第4.5代戰機米格-35在機場展示快速爬升的機動力，以證明其短場起降能力能完全勝任航空母艦的艦載機任務。米格-35重新改款並增添先進設備，就是為贏回2年多前輸給法國陣風戰機的印度航母艦載機訂單。

據《騰訊新聞》引述俄羅斯國防部的話說，目前米格-35正在進行高強度試飛，試飛環境中加入激烈的電子對抗，以謀求最大化地接近實戰。米格公司總經理塔拉先科(Ilya Sergeyevich Tarasenko)表示，米格-35試飛已經接近尾聲，將在明年完成所有測試。

報導說，米格-35首次面世是參加了印度的100億美元採購126架多用途戰鬥機（MMRCA）項目招標，俄方改裝了原型機作為展示樣本供印度參考，但最後還是敗給法國陣風(Rafale)戰機。

印度航空母艦超日王號使用米格-29K為艦載機。（圖／美聯社）

目前，印度採購126架的陣風戰機的計畫因在印度組裝問題、交貨延遲與匯率問題而在今年縮水成36架，印度國大黨就陣風戰機訂單不斷挑毛病，米格-35在印度訂單上似乎有望敗部復活。

報導指出，去年莫斯科航展上，臨時安排米格-35上陣單獨表演，配備向量發動機的米格-35輕鬆完成多項高難度空戰機動如「涅斯捷羅夫筋斗」、「普加喬夫眼鏡蛇」、「尾沖」、「桶滾」等飛行特技。就是因為目標客戶印度到場，米格總經理塔拉先科直接向印度媒體推介這款戰機時表示，印度多年來使用俄羅斯戰機，特別是米格-29，其基礎設施與米格-35高度相容，維護成本可以大幅降低。且米格-35的速度、機動性、航電設備都大幅升級，還採用了隱形技術。

米格-35性能優異，價格平實，在國際軍火市場上頗有競爭力。（圖／米格公司）

目前印度國產航母即將完成，印度已向米格公司、達索公司以及波音公司等發出艦載機招標書。現有印度航母艦載機使用的是米格-29K，而由米格-29M2改良而來的米格-35再登上新航母不只是順理成章，還有許多相容性與後勤維護的優勢。米格公司透過影片展示米格-35的短場起降能力，推銷它擔任印度艦載機的目的非常明顯。。

報導說，米格-35計畫在1996年首度公開後，一直停留在紙上階段。當年油價飆高，俄羅斯財政寬鬆，且偏愛蘇愷戰機，米格的設計遭到冷落。直到油價大跌，俄國經濟因西方國家制裁而持續低迷，價格相對低廉的米格-35才又重獲青睞。

國際軍火市場也有同樣情況，美國F-35雖然熱門，但是太貴，很多對先進戰機有強烈需求的國家買不下手，再就是買了也得等上多年。既然沒有昂貴的5代機，能換上價格實惠的且性能強悍的4.5代戰機也是不錯選項，米格-35或許因此能在國際軍火市場上有出人意表的成績。

(中時電子報)