蘭德公司：共軍缺實戰經驗 但非中美戰爭決勝因素

2018年12月19日 00:51 中時電子報 盧伯華

共軍西藏高原演習

美國著名國防安全智庫蘭德公司分析師提摩西．希思(Timothy Heath)近期在一份研究報告裡指出，中共軍隊目前雖然有一個無法解決的弱點：幾乎沒有實戰經驗，但這在現代戰爭中可能不太重要。如果中美開戰，決定勝負的因素應該是「經濟實力、政治凝聚力與國家的決心」。

美媒《國家利益》引述希思的研究報告說，中共解放軍最近一次大規模軍事衝突是在1979年的懲越戰爭。當時越南與美國打了多年戰爭，而共軍則受到多次政治運動衝擊導致戰力下滑，使得缺乏訓練的共軍不具備戰場需要的各種技能，士兵無法駕駛、閱讀地圖，同時也不熟悉武器操作，在越南戰場上處於極為被動的狀態。

希思認為，現在的解放軍幾乎沒有戰鬥經驗，但他解釋，缺乏經驗可能並不重要。少數戰鬥老兵將在未來幾年陸續退役，這意味很快就會缺乏具有充足戰鬥經驗的人員。此外，中國大陸已擁有愈來愈多讓人眼睛一亮的高科技武器，但共軍使用這些裝備武器的能力還不是很明朗，外界也有理由持懷疑的態度。

美國智庫認為中共軍隊比較難以改變的弱點是缺乏實戰經驗。圖為中共陸軍59式坦克方隊。（圖／中新社）

這並不意味著北京不能打贏一場大戰，希思表示，雖然在這種大規模衝突下，哪一方是真正的贏家本來就會有爭議，因為大型戰爭會造成嚴重的人命損失以及經濟、生態和政治上的混亂。因此，「勝利」只能意味著某一方實現自己的直接戰略目標，同時阻止其對手獲取戰略目標。

以第二次世界大戰的美國軍隊為例，美軍初期相當缺乏經驗，但擁有足夠的資源、堅強的戰鬥意志以及體制基礎──教育訓練與官方自我糾正的能力，它們能讓美軍迅速從戰場的失敗中恢復，例如1943年在北非突尼西亞凱賽林隘口(Kasserine Pass)戰役中遭德軍擊潰後，快速地從頹勢中恢復。

而今美國在伊拉克、阿富汗和其他地方進行長期的軍事行動，美軍擁有的戰鬥經驗比任何其他大國的武裝部隊更多。但是，這種在中東地區的低強度戰爭經驗，是否能拿來比擬與中國之間的高科技戰爭，非常值得商榷。

希思認為，從戰略層面分析，中美之間的戰爭可能涉及雙方都沒有經歷過的高強度戰鬥，初期的衝突可能會有不同結果。如果有充分的準備和計劃，而且情況按想像中發展，中國可能會在首場戰鬥佔上風。

但由於最初的衝突並不會結束戰爭，希思指出，美軍可以利用他們的整體優勢來調整並改善後續戰事中的表現。而如果衝突持續下去，中國是否能克服共軍在指揮能力、士兵訓練、部隊整合等問題上與美軍的巨大差距，就非常的重要。但即便如此，兩個大國之間長期戰爭決定勝敗的關鍵，仍然是軍隊將領們所無法控制的幾個更重要因素，它們是「經濟實力、政治凝聚力和國家決心。」

(中時電子報)