俄Su35空優戰機：敘利亞戰場上的寂寞高手

2018年12月27日 21:16 中時電子報 盧伯華

俄羅斯空優戰機Su-35驚人的機動力與操控靈活性

做為俄羅斯最新式的空優武器，Su-35「側衛-E」(Flanker-E)戰機經歷了數年敘利亞戰場磨練，並未能為它爭取應有的關注程度與名聲，更不用說為俄國軍工企業搶到令人欽羡的國際訂單。這款優秀戰機猶如身懷絕技卻無處表現的寂寞高手，未來潛力無窮，也終究有機會證明其高超的能耐。尤其對對買不起昂貴F-35的非北約國家來說，是一個極佳的選擇。

美媒《國家利益》撰文指出，國際軍火市場極為現實，除非能在天空證明自身的價值，否則戰機就賣不出去。這幾年來的敘利亞戰事成為美俄與歐盟武器試驗場，其他俄羅斯戰機像Su-30SM和表現出色的Su-34「後衛」(Fullback)戰鬥轟炸機，都有機會在敘利亞展示他們對地攻擊的能力，但更先進的空優戰機Su-35還沒有機會發揮實力。

目前國外客戶已經購買Su-35戰機的以中共空軍數量最多，目前有14架正在服役。另外與印尼有一份11架的合約，近期已開始交付。俄羅斯國內則加足馬力建告，總數已達100架。雖然也有不少國家對俄製戰機極感興趣，但目前較受歡迎的仍為雙座Su-30MK和改款的Su-30SM「側衛-H」，問題在於Su-35還未真正在戰場上與對手進行實戰。

中共空軍自前年底接收蘇-35後開始服役，它多次在轟-6轟炸機遶行台灣島時擔任護航任務。（圖／新華社）

報導說，當然蘇-35S在敘利亞戰場出動次數不少，不過都不是與其敵對戰機正面交手，沒有機會發揮真正的實力。荷梅明 (Hmeimim)基地的俄羅斯空軍在敘利亞並沒有真正的空中威脅，因為敘利亞叛軍和伊斯蘭國殘餘部隊都沒有任何空中武力。即便該地區有可能與西方國家空軍發生對抗，但美俄雙方都不願冒險，依然盡力避免正面衝突。因此，Su-30SM和Su-34每天出動用精確的導彈執行對地攻擊任務，獲得不少訂單，唯獨Su-35並未因戰事獲益。

克里姆林宮也絲毫不避諱地宣揚敘利亞戰事對俄羅斯國防工業的重要性，俄國總統普丁公開在電視上說，「當我們開始使用這些現代武器，包括導彈，國防工業集團會派出整個團隊前往敘利亞現場工作，這非常重要，他們要搞清楚這些武器可以在何種戰鬥條件下使用。」就差沒擺明說出打這場戰爭就是為證明並推銷俄製武器。事實上，各種俄羅斯武器都在敘利亞進行過測試，他們收集了許多武器性能的寶貴數據，並據以改進武器性能，甚至就在實際戰場上為潛在客戶展示功能。只有Su-35因為沒有實際進行對抗，所以沒有達到行銷目標。

雖然如此，Su-35仍是目前俄羅斯國防工業與空軍合作下最強大的戰機，價格合理、性能優異，速度、靈敏度、有效載荷、航空電子設備都令人驚艷，可說是西方國家戰機極危險的敵人，只有洛克希德馬丁的F-22隱形戰機能與之匹敵。俄羅斯將來要在全世界出售更多這款優秀戰機只是時間問題，特別是那些不想買或買不到F-35的國家，Su-35將有強大的吸引力。

(中時電子報)