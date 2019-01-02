代言高雄觀光被酸摧毀城市質感 白冰冰：令做事的人覺得手軟！

2019年01月02日 19:10 中時 林淑娟

高雄觀光局規劃名人行銷高雄，邀請綜藝大姊白冰冰擔任一月份觀光大使，卻引來行政院副發言人、高雄市新聞局前局長丁允恭評論「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」。有媒體2日寫到白冰冰對此氣憤回應「請賤人閉嘴」，不過，白冰冰2日晚間鄭重澄清根本沒有任何記者聯繫上她，那也不是她平常說話的語氣及詞彙，也不想參與任何口水戰。

白冰冰說，她昨天一整天在高雄的各景點努力拍mv，大功告成已是深夜，返回酒店稍作休息，因接到大姊身體不適的訊息，趕快趕回台北，忙碌過後看了簡訊才知道很多記者在找她，她趕緊了解一下，發現原來是有一位丁先生對她不以為然。她原本沒有想做任何回應，但是看到某報社忽然寫了一篇很聳動的標題，「寫我罵對方賤人閉嘴，著實把我嚇了一跳，因為都沒有任何記者聯繫上我，我沒有做任何的回應。」

她說，只想提醒丁先生，選舉已經過去了，「你隸屬中央應該是輔導的角色，我們多麼衷心希望看到藍綠真正的和解，大家一起拚經濟拚觀光」。她認為丁先生的角色應該是輔導大家一起努力向前衝，而不是當有人在幫助地方的時候，他卻在扯後腿，令做事的人真的覺得手軟。不管丁先生對她的看法為何，尊重也好貶抑也好，她還是會本著熱愛生命、熱愛這塊土地，保持正能量的正面思考，去面對所有的人事物。

白冰冰說，朋友常常鼓勵與稱讚她，人生經過這麼多的苦難之後，還能努力活出自我，實在是不容易。而她也不僅僅是愛高雄，這次的新唱片《甘甜女人心》的專輯裡面她已經先唱了〈來去花蓮〉，受到花蓮鄉親們的讚嘆鼓舞，相信高雄的朋友亦然，大家知道她自掏腰包負擔作曲、編曲、樂隊、混音、合音、MV的拍攝團隊、剪接、調色、字幕、後製等等所有費用，沒有任何人支援，這是她熱愛土地的表現。且一月份代言人只是被冠上一個榮譽名號，讓我們更有衝勁去幫助拚觀光而已，她不明白有什麼好爭議的。

她呼籲請趕快停止口水戰，等她把MV完成，將高雄美好的風景、美食影片美美的上傳之後，大家看到高雄的美好，希望趕緊消弭一切爭議！她也說，不僅僅是高雄，只要有其他地方，若不嫌她俗，她也很願意付出！

(中時 )