白冰冰0元挺高雄遭辱 友爆氣譙丁允恭「狗官」！

劉福助不滿好友白冰冰遭辱。(本報系資料照)

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中時電子報
20190101中天新聞　白冰冰自掏腰包拍MV行銷高雄　力挺韓國瑜

高雄觀光局規劃名人行銷高雄，１月份觀光大使為資深藝人白冰冰，只是她無酬力挺高雄，卻遭行政院副發言人、前高雄市新聞局長丁允恭抨擊「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」，令人訝異。她的好友劉福助聽聞更爆氣開譙丁允恭：「猴囝仔，懂不懂官場好修行？」認為丁允恭根本在羞辱資深藝人。

白冰冰遭丁允恭開酸，她事後在大器臉書回應：「敬請丁先生能理解，而且一月份代言人只是被冠上一個榮譽名號，讓我們更有衝勁去幫助拚觀光而已，不明白有什麼好爭議的，請趕快停止口水戰，等我把MV完成之後，將高雄美好的風景美食影片美美的上傳之後，大家看到高雄的美好，希望趕緊消弭一切爭議，大家一起努力！不僅僅是高雄，只要有其他地方，若不嫌我俗，我也很願意付出的喔！」

不過她的好友、資深藝人劉福助就爆氣怒譙丁允恭，據聯合報報導，他氣問丁允恭：「官職大就可以開口傷人嗎？你一句話就把演藝圈裡的資深藝人全傷到了，難道年紀大就該死？」心疼白冰冰在圈內努力大家都看的到，也許藝人在官員眼中只是小螞蟻，但現在人民最大，認為丁允恭該出來道歉，尊重這些人的職業與專業。

劉福助接著又轟：「白冰冰只擔任一個月的無薪代言人，你連這都不能忍，根本是一個沒肚量的狗官。」認為丁允恭摘掉烏紗帽後，就只是個笨蛋。

(中時電子報)

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