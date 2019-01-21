澳網》莎娃又作弊？躲廁所被觀眾狂噓

莎拉波娃(左)賽後向對手巴蒂致意。（美聯社資料照）

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中時電子報

莎拉波娃(Maria Sharapova)在澳網敗給地主女將巴蒂(Ashleigh Barty)。莎娃在第二盤結束後打斷比賽跑去上廁所，讓對手巴蒂在場內乾等，挨轟缺乏運動精神。其實這是規則允許的，每場可以上1次廁所。莎娃花了7分鐘，第三盤開打前，迎接她的是滿場觀眾的噓聲。

上個廁所都不行？由於第二盤莎娃以1-6失利，大家懷疑她跑去廁所的意圖，巴蒂也質疑她為何選擇距離較遠的那間廁所。球評猜測莎娃想要打亂對手節奏，但第三盤她仍在噓聲中輸球。賽後被問到這件事，記者想知道她是否因為被噓很慘才打不好，莎娃顯得非常不悅。「你要我回答什麼呢？這是個蠢問題。」

更蠢的問題還在後面，記者成心是那壺不開提那壺，「現在妳不能使用米屈肼(Meldonium)了，這是否影響妳的體能表現？」莎娃當初就是因為這個藥物被禁賽的，她一聽到問題就直搔頭，不耐煩地說：「沒有別的問題了嗎？」

莎娃自稱因家族病史而用藥，就跟很多選手氣喘被允許吃藥一樣，她使用了10年也沒事，直到這項成分被明令禁止。這個事件重創了她的形象，以後不管她做什麼都很難擺脫相關的質疑。

(中時電子報)

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