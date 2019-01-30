南部空污非國瑜的錯！黃其君轟環團：開錯刀

台灣中南部今空污嚴重。（圖/資料照片）

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中時電子報
氣候先鋒者聯盟共同發起人黃其君今在臉書《韓國瑜後援會》發文。翻攝臉書《韓國瑜後援會》

今天空汙嚴重，而且南電北送高達8%。對此，氣候先鋒者聯盟共同發起人黃其君表示，北送之高非常罕見，南部反空污團體分別給高雄市長韓國瑜和高雄市環保局、台電很大的壓力，事實上，關鍵問題在「廢核的意識型態」未解。基本上錯找這三者開刀都無法有效解決南部空汙困境。

今天天氣回暖，中南空汙嚴重，中央氣象局副局長鄭明典在臉書上發文表示，空氣品質很不理想！環保署提醒，金門、觀音、屏東(琉球)、竹苗、中部及高屏地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；雲嘉南、橋頭及復興地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。

黃其君今在臉書《韓國瑜後援會》分享鄭明典的發文，並做了以上表示。他要求中央政府正面回應去年才通過的「以核養綠」，延役既有核能，重啟核四作業，才不會讓燃氣發電能量全部在夏天用光，冬天落得大部份進入歲修狀態，無法替換取代燃煤，讓燃煤產生的污染成為壓垮南部空氣品質的最後一根稻草。

他說，我們需要督促韓市長用政治方式要求中央，像賴前院長一樣面對事實，為南台灣民眾的肺著想，先讓唯一可以有效減緩電力空汙源的核能大量發電，後續再來調整其他工業鍋爐、能源與環境平衡對策。

(中時電子報)

文章來源：韓國瑜後援會

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