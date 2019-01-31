李四川諧星咖？噴一句話讓張琍敏嬌嗔 網友拱出道

李四川諧星咖？噴一句話讓張琍敏嬌嗔打斷 網友拱出道。（圖/翻攝自中天新聞）

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中時電子報
張琍敏、李四川合體拍MV。（影/中天新聞YouTube）

資深藝人張琍敏，受高雄市長韓國瑜之邀，擔任「崗山之眼」的代言人，她要和高雄市副市長李四川合體拍MV、吃羊肉美食，過程中兩人妙語如珠，你一言我一句，笑料不斷，氣氛相當歡樂。

中天新聞報導，張琍敏走訪岡山地區的壽天宮及岡山空軍航空教育展示館等景點，並與副市長李四川一起拍攝MV，其中李四川對媒體鏡頭說了這一句話，讓張琍敏聽了忍不住打斷。

李四川：「我們今天還是會跟琍敏姊交代的，改天我帶她(指自己太太)到崗山之眼…」聽到自己被叫「姊」了，站在一旁的張琍敏急忙打斷李四川：「你叫琍敏就好，姊就不要了啦，哈哈哈」，才讓李四川拖長音發出「噢～～～」恍然大悟的聲音，「好啦好啦～就不要叫姊」。

從來沒拍過MV，李四川坦言很緊張，還吐槽自己是做工程的，「又土又木」，所以應該要告訴他如何背腳本的秘訣。一提到自己與岡山的淵源，李四川話匣子一開滔滔不決，「我在岡山農工讀書」，還自己cue說，「啊我太太是在岡山中學」。

影片過程也被上傳到PTT，有網友稱讚李四川，「還蠻有喜感的，原來也是個能文能武的好戰將，可以多幫韓國瑜跑一些行程。 以前在新北都是默默做事，沒想到也是個諧星咖XD」其他人看了也笑翻回應，「路平王」、「叫人家俐敏姐...XDD」、「張琍敏好壞～後來是忍不住學四川的台灣國語了嗎XD」、「推四川出道」、「川哥也是很幽默的」、「四川哥很有喜感，有蠟筆小新的眉毛」、「四川暴牙的話 就像七先生了XD」、「韓一直在做球給川哥，給他舞台，超讚的老闆」、「感覺跟在韓總身邊做事的幕後人物，最後都會變幕前XD」。

(中時電子報)

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