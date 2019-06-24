高雄市長韓國瑜原訂7月6日在高雄造勢，如今因登革熱疫情延燒，擔心群聚感染，已決定要停辦。前政院發言人、傳播學者胡幼偉以自身民調量化專業分析指出，高雄場停辦，對韓國瑜反而有利，因基於韓粉的補償心理，「封關」造勢新竹場將更盛大，會強化韓粉在總統初選民調護韓過關的決心。

胡幼偉在臉書指出，韓國瑜全台巡迴造勢，原本最後一場要回到高雄自己的地盤，掀起最高潮，然後在勢頭最強後接上初選民調。不過現在卻停辦，韓粉可能失望，但這個決定，對韓國瑜也有好處。1.可以凸顯他重視市政多於個人造勢，符合市長角色行為的社會期待。2.到新竹這場，就已經連搞5場了。確實也夠累人，大家休息一下也好。

胡幼偉分析說，高雄場既然停辦，30日的新竹場，就成了初選前最後一場造勢活動。可以想見，新竹場很有可能因為高雄場的停辦，而使韓粉在補償心理上，成為最轟轟烈烈的一場初選前的「封關」造勢。新竹場有這個味道後，很可能會強化韓粉初選期間死守電話、護韓過關的決心，這對韓國瑜是有利的。也因為它變成初選前最後一場，韓國瑜在這場的講話，也會特別受到重視。

網友說：「7/6高雄活動確定取消，避免讓民進黨撿到槍口呵呵呵，高雄取消是正確的選擇，因為高雄正在搶救登革熱，以免落入民進黨之陷阱。」、「請大家7/8民調前最後一場造勢活動，踴躍前往參加好嗎？給韓市長力量。」

(中時電子報)