曾演出多部韓劇女星全美善驚傳輕生，今（29）日她被發現在全羅北道飯店企圖輕生，雖然被經紀人發現，但緊急送醫時依舊沒能撿回一命，享年48歲。

全美善。（圖／翻攝自韓網）

曾演過多部夯劇的全美善，《擁抱太陽的月亮》、《一絲的純情》、《魔女寶鑑》、《請回答1988》、《雲畫的月光》、《偉大的誘惑者》、《第一千個男人》等，如今驚傳輕生不治，令人不甚唏噓。據韓媒報導，她在上午11點45分左右被發現倒臥在某家飯店房間的浴室裡，且已經沒了氣息。

(中時電子報)