《擁抱太陽的月亮》女星全美善 飯店輕生享年48歲 13:112019/06/29 中時電子報 李家穎 、 蘇士亨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓劇女星全美善驚傳輕生，享年48歲。(圖/微博) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 曾演出多部韓劇女星全美善驚傳輕生，今（29）日她被發現在全羅北道飯店企圖輕生，雖然被經紀人發現，但緊急送醫時依舊沒能撿回一命，享年48歲。 全美善。（圖／翻攝自韓網） 曾演過多部夯劇的全美善，《擁抱太陽的月亮》、《一絲的純情》、《魔女寶鑑》、《請回答1988》、《雲畫的月光》、《偉大的誘惑者》、《第一千個男人》等，如今驚傳輕生不治，令人不甚唏噓。據韓媒報導，她在上午11點45分左右被發現倒臥在某家飯店房間的浴室裡，且已經沒了氣息。 《太陽》男星曝宋慧喬私下一面 竟讓眾人嚇壞了 (中時電子報) #輕生 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨／她心疼江明學一生孤零零 為他做法會後聽到這話痛哭 20:402019/06/25 娛樂 貼近年輕人的心 用幽默擁抱生活 04:102019/06/26 產業特刊 父攜兒女輕生 父女命危3歲男童死亡 06:512019/06/26 社會 台南父攜子疑似輕生 幼兒園不捨遺憾 10:572019/06/26 社會 蘇寧擁抱零售 與阿里騰訊三強鼎立 04:092019/06/27 焦點新聞 數位轉型浪潮興起 近七成中小企業 擁抱AI 04:102019/06/27 財經要聞 父帶兒女輕生 5歲男童不治 04:102019/06/27 地方新聞 服務業奧斯卡榜單出爐 晶華酒店集團大贏家 09:162019/06/27 財經 女子跳海輕生卡消波塊 警消急救出 12:492019/06/27 社會 NBA》詹皇是全美最痛恨球星 KD居次 00:022019/06/29 體育 娛樂熱門新聞 《擁抱太陽的月亮》女星全美善 飯店輕生享年48歲 - 娛樂 這才是宋仲基離婚原因？命理師揭宋慧喬前世被傷透心 - 娛樂 《太陽》男星曝宋慧喬私下一面 竟讓眾人嚇壞了 - 娛樂 范冰冰分手李晨有詭？一張「私密合體照」陸網瘋傳 - 娛樂 金曲獎頒獎5大亮點 林志玲閃婚言承旭首次出面 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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