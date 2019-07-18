如果王浩宇被判有罪而「褫奪公權」，詹江村說，議員同事們要集資，打一塊「功在議會」的木匾給他，底下網友留言也搶著想打匾額給詹。(詹江村臉書)

桃園市議員詹江村選前到到桃園地檢署按鈴，控告當時的市議員候選人王浩宇和分享連結的網友意圖使人不當選和加重毀謗2項罪名。詹江村昨在臉書貼出地檢署書函，透露最新進度，並說，議會同事告訴他， 如果王浩宇被判有罪而「褫奪公權」，議員同事們要集資，打一塊「功在議會」的木匾給他，底下網友留言也搶著想打匾額給詹。

屢屢在臉書修理王浩宇的桃園市議員詹江村，去年選前到桃園地檢署按鈴，控告王浩宇和分享連結的網友意圖使人不當選和加重毀謗2項罪名。

選前王浩宇在臉書爆料國民黨籍市議員舒翠玲不滿座位安排，拍桌飆罵平鎮區公所職員，同黨議員詹江村當時聲援舒翠玲，表示是區公所連變更議程不告訴議員，用這樣方式霸凌舒，王浩宇隨後臉書爆料詹江村致電問個資，要清算爆料的離職員工。

詹江村當時公開表示，綠黨候選人買廣告對他做出不實指控，並且宣稱握有他打電話到平鎮區公所要公務人員個人資料的錄音檔，他承諾，只要王浩宇有辦法拿出錄音檔，證明他有去到平鎮區公所要資料，「我就退出選舉、退出政壇，並且捐出3000萬做公益捐」，並將他唯一的財產－他的車，一併捐出。

詹江村昨在臉書貼出桃園地檢署書函，並說他提告「王浩宇」意圖使人不得當選案件，目前已經進入「選偵」階段。其餘不知情「分享」者，則撤告不予追究。希望司法能秉持公正，儘早將造謠，「意圖使人不得當選」的「王浩宇」繩之以法。

詹江村說，議會同事告訴他， 如果王浩宇被判有罪而「褫奪公權」，議員同事們要集資，打一塊「功在議會」的木匾給他。

底下網友留言「村長根本我的偶像，告王浩宇這種大家都想做的事就有勞你多擔待了！」、「中壢救星 詹江村」、「如果真的褫奪公權成功 全台灣也該給你一塊 功在台灣 加油」、「如果真因此案讓他下台，村民們集資送金牌（為民除害），大家說好嗎？」、「如果真的成功了，小弟也想抖內那塊匾額，哈哈哈哈。」、「村長大大，不只你們議會同事要頒扁額給你，你更值得全國人民送一支萬民傘及感謝狀給你！」

(中時電子報)