學童參訪永福派出所，體驗波麗士維護正義辛勞。（盧金足攝）

台中市西屯區新落成永福派出所2月落成，台中市議員黃馨慧陪同國安國小約30位小朋友進行暑假參訪。透過警員帶領並解說警察勤務、裝備使用方式，小朋友體會到警察叔叔維護正義、保護民眾的的辛苦，直呼「我長大也要做警察」！

黃馨慧表示，自己小時候看到警察都很嚴肅，隨著時間改變，現在小朋友都將警察看作是「正義的使者」、「英雄的化身」，透過參訪派出所，可以親自體會到警察出勤要背負沉重的裝備，不分日夜、辛勞維護社會秩序，長大後更會知法守法，從小培養守法概念、法治素養，是很不錯的一次機會教育。

警察叔叔首先介紹派出所的組織架構，還一一講解警械、手銬、防彈背心的使用方法和用處，以及警車巡邏時遇到違規停車、追捕現行犯時時候，如何「鳴警笛」讓用路人適當閃避，以及喝酒不開車等等知識。小朋友們聚精會神，都非常認真聆聽，當有獎徵答時，更是踴躍舉手回答問題！

為了慰勞警察辛苦，黃馨慧特別致贈泡麵、蝦餅等食品，小朋友爭相幫忙搬運。參訪小朋友認為「警察叔叔阿姨真的很偉大，為了保護我們好辛苦」、「我長大也要做警察，可以抓壞人」；還有人說「警察的盾牌、防彈衣都好重，穿著工作應該很辛苦」。

也有小朋友認為「當英雄真的很不簡單」、「心中最棒的英雄是爸爸」、「媽媽說警察很危險，自己以後要當護理師」。

(中時 )