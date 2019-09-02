香港反送中事件愈演愈烈，數度爆流血鎮壓。台北市長柯文哲今再次呼籲北京政府，若香港一直這樣下去實在是糟糕，最後一定是「六四」結束，但如此一來大陸經濟勢必倒退20年，因為西方國家一定採取經濟制裁。

柯文哲表示，他每次都說，留下民主自由的台灣對大陸不是壞事，至少他有一個可以參考，同樣華人世界，怎樣走過民主化的過程？當然台灣今天的民主化，立法院都在丟水球，好像很好笑，但是就整個世界上來講，台灣民主化才30年，當然沒理由跟瑞士、瑞典那種民主化300年的國家比，所以以時間來計算，台灣民主化算是蠻成功的。這在將來寫李登輝歷史貢獻時，從蔣經國到李登輝，台灣能夠和平轉換，這個民主化，李登輝有他的貢獻。

柯文哲呼籲，大陸在處理香港問題時，他是建議對岸看看台灣歷史，看一看參考一下，你不解決民怨，一直怪CIA、台獨跟港獨，我跟你講，你丟1根火柴、丟10根火柴，沒有汽油在那還是燒不起來，還是要去很誠懇面對香港人民不滿的根本問題！

柯文哲強調，北京政府要靜下心想一想，這樣繼續下去最後一定是六四結束，但這樣大陸經濟一定倒退20年，因為對西方國家來講，還找不到理由制裁你？你自己送上門，美國如果要求歐美國家表態，大家在這種大帽子下，誰敢不表態，一定是經濟抵制，所以老實講這是大陸危機，要想一下。

(中時 )