桃園一名范姓男子惡行重大，先用交往期間拍的親密照逼前女友打「分手砲」，硬上得逞後，還給她喝下事先加了FM2的蜂蜜水，迷昏後再性侵2次，並用攝影機偷拍性愛過程。法院審理時，范男還狡辯是想「留下美好回憶」，偷拍則是防對方仙人跳，法官痛斥范男動機惡劣、手段令人髮指，依強制性交等3罪判他有期徒刑9年2個月。

判決書指出，兩人於2016年7月初分手，范男心有不甘，7月15日拿兩人交往期間拍下的裸照威脅女子，說百分之70的照片、影片都已備份，還傳訊「如果你硬要逃避！也是逃避不了的！還是比照辦理完才能結束的！我醜話講在前」等語，逼女子出來碰面，並將她帶往汽車旅館性侵得逞。

更惡劣的是，早有預謀的范男，在摩鐵內拿事先摻入迷姦藥FM2的蜂蜜水給女子喝，將她迷昏後，又連續性侵2次，還拿微型攝影機將過程拍下。近半夜兩人分開後，范又傳「怎樣非常配！改天親自看剛剛你最後一次那次！就知道超級配！」、「什麼東西我可不知道」、「只能你自己來找我才有獎賞可以看」等語。

女子向家人求助後報警並驗尿，發現尿液中有FM2成分，才知道自己遭下藥迷姦。

審理期間，范男辯稱傳訊息是想挽回前女友，還說拍性交畫面，是因對方答應太快，怕被仙人跳。

桃園地院法官痛斥范男犯罪動機甚為惡劣，手段令人髮指，非但嚴重戕害被害人健康，更對社會治安有負面影響；且范男否認犯行，犯後態度難認良好，應予嚴加責難，依1個強制性交判3年6個月、2個以藥劑強制性交各判7年10個月、7年8個月，3罪合併執行9年2個月徒刑。

(中時電子報)