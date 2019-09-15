原本傳出鴻海創辦人郭台銘要在中秋節登記參選，前立法院長王金平13日卻在臉書玩起「中秋起義」的梗，吃月餅時，裡頭竟夾帶一張「中秋起X」的紙條，答案揭曉，居然是「中秋起笑」。民進黨立委張宏陸分析說，王金平不會離開國民黨，除非他受到很大的刺激。

民進黨立委張宏陸指出，王金平還是想要繼續維持他的熱度，不管有沒有選，熱度這樣子一直下去，對他而言百利而無一害。他判斷，王金平不到最後一刻，是不會離開國民黨的，除非他受到很大的刺激，因為他從以前到現在看起來就是忠黨愛國。

國民黨新北市議員葉元之在政論節目《少康戰情室》點出，王金平跟郭台銘剛好相反，郭是動作一大堆，但卻說還沒有確定參選；王金平則是從很早以前就說要參選到底，名字一定會出現在選票上，而且絕對不當副的。現在大家就是很難解讀王金平要幹嘛，有聽人家說，王金平之前一直在等一個「意外」，也就是說，看看有沒有意外發生，他剛好可以出現在選票上，他猜那個「意外」可能是指換瑜，可是現在國民黨已經表明不可能換瑜，所以王金平可能有點騎虎難下，這樣他要怎樣出現在選票上，還真想不出來。

(中時電子報)