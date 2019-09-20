921地震屆滿20年，20日上午9點21分手機族都收到地震警報，原來不是地震，是國家防災日演習；其中位於921重災區的台中太平區：太平警分局20日除透過機關內部實地演練外，另於日前結合國立勤益科技大學、中山消防分隊、太平區衛生所、國軍台中總醫院、太平區公所及勤益里等單位，以勤益科技大學校園為假想演練災害區域，進行防災避難疏散複合式演練，除加強員警臨震時應變能力，也透過複合式災害演練，成為區域聯防的一份子。
今年適逢「九二一地震」20週年、「莫拉克風災」10週年，政府自2000年開始推動「國家防災日」。今年度的防災日20日舉行，除了各機關、學校及交通要點實施防災演練外，也將針對社會大眾發送演習訊息推播至民眾的手機上，首先上午9點21分、10點整分別發布地震及海嘯警報。
太平警分局有感轄區內多屬地震斷層帶，加上日前國內、外地震頻傳，為提升警察同仁防災避難的基本知能，除配合實施內部機關演練外，使同仁熟稔「蹲下(Drop)、掩護(Cover)、穩住(Hold)」三準則完成避難掩護。
太平警方表示，警察除治安、交通工作為主軸外，全民防衛的推展也是警方支援協助的工作項目，如防災動員配合消防、民防、醫療等緊急應變體系有效連結，更能提升整體的救災能量。
(中時 )
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