環保署今（21）於新北投捷運站南側道路辦理「母湯市集」，倡議珍惜食物、減少廚餘，民眾也在現場參與惜食互動遊戲、留下惜食宣言及進行惜食野餐。主辦單位除了免費提供200份惜食料理，美食節目主持人「巴鈺」並且介紹設攤的惜食店鋪，帶領民眾當個惜食的美食達人。

環保署認為，「惜食」兩字帶起人們懷舊情感，因此以貼近人心的文字「母湯市集」為主題，副標則為「母湯浪費愛惜食」。活動內容非常豐富，包括食物母湯浪費！（惜食店鋪）、呷飯愛配青菜！（台灣友善小農生鮮蔬果）及做人愛清氣相！（綠色生活職人手作、生活用具）等3種類型市集攤位，並由諸多餐飲店設攤與大家互動。

在市集中民眾則透過與小農、職人暢談環保理念、購得友善土地理念下產出的農作物和民生用品。在與小農的交流互動中，民眾不僅了解作物種植的繁複過程，在採購上也更為安心，更珍惜國產作物，減少對進口農產品的依賴；重點是減少「碳足跡」，以及在長途運輸中的損耗。

環保署期待透過「母湯市集」，幫助民眾重新認識「珍惜食物」的各個面向，一起珍惜食物、減少廚餘產生；詳情可參閱「惜食台灣 Cherish Food Taiwan」臉書。

(中時 )