壯陽偏方未經證實千萬不要輕易嘗試！網路上盛傳，生吞雞蛋加機能飲料可以壯陽，一名22歲男子為了與女友狂歡，前一天偷偷服用生雞蛋加機能飲料，沒想到竟引發上吐下瀉直接送急診。

根據《健康傳媒》報導指出，這名22歲的男性業務員，因為早年自慰成癮，有早洩問題，日前打算帶女友去渡假，但擔心早洩被女友看笑話，才上網查到生雞蛋加機能飲料的壯陽偏方，不料出發前1天服用後出狀況，反而弄巧成拙。

中醫師楊永榮表示，早洩問題單靠偏方或大量吃單一食物，其實並沒有實質幫助，應找專科醫師治療，中醫認為，早洩問題牽涉到心、肝、腎機能，與控制精液發洩的機能失調有關，當心火過旺、肝腎火大或縱慾過度，都可能會引起早洩。

楊永榮說，現代青少年性觀念較早熟，加上網路發達，年紀輕輕就喜歡看片打手槍，這名22歲的青年因手淫過度或性行為無節制，使得腎氣虛損，導致精門失控早洩；此外，體質溼熱、精門失守，也會讓年輕力壯的小夥子變成快槍俠。

楊永榮提醒，早洩症初期只要及早治療，短時間就可以得到不錯的成效，建議當發現力不從心時就應盡早治療，千萬不要因為怕丟臉拖到惡化才就醫，除了會延長治療時間，也會增加治療的難度。治癒後更應維持規律運動，促進新陳代謝，適度放鬆心情、紓解壓力，才是根本之道。

(中時電子報)