想知道哪些行為最容易打動女人芳心？這些招數學起來就對了！許多男性為了追求女性絞盡腦汁，殊不知一些生活中的小動作其實最讓女人心動，Youtuber《那個女生Kiki》透過IG調查數百位女網友的心聲，列出「最讓女生心動的5種追求行為」，尤其第一名被讚爆，幾乎「一做就會淪陷」！

最讓女生心動的五種追求行為(那個女生 Kiki/YouTube)

第5名【突然的霸氣舉動】

「突然被壁咚」、「突然被牽手」、「突然被告白」等被女網友列為最容易臉紅心動的舉動，會感覺男生很Man又有魅力，不過前提最好是有好感，沒有好感度等於直接踩雷。

第4名【專屬特別】

女生喜歡與眾不同，因此如果你對其他人好，就要對她更好！例如平常都不載女生、副駕不讓其他人坐，但對她就例外，這種「專屬於她」的特別會讓她心裡多了很多遐想空間。

第3名【留意小細節】

抓對一個小細節進攻，可能比做100件無意義的事來得有效，留意生活中的小細節，觀察她的喜好，例如記得她不吃蔥薑蒜，在點餐時主動告知店員，保證讓女生心動，而且內心纖細敏感的女生最吃這套！

第2名【不刻意的貼心舉動】

一起吃飯時幫她剝蝦，或天冷時主動脫下外套披在她身上，「最難忘的，往往發生在最不經意的瞬間」。

第1名【低潮時的陪伴】

包括遭遇失戀、工作不順或是與家人朋友吵架等挫折時，願意陪著她一起想辦法、解決問題，這種「患難見真情」會顯得特別溫暖。調查發現，這點讓大多數女生都難以抗拒，幾乎一做就會馬上淪陷。

(中時電子報)