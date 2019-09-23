季節轉換是心血管疾病好發的時期，想知道自己是不是高危險群，其實有簡易的初步檢驗方法，手一握就知道，研究顯示，握力對血流有很大關聯，手部握力差的人比較容易罹患心血管疾病。

《良醫健康網》報導，根據世界權威醫學期刊刺胳針「The Lancet」追蹤歐美和亞洲共17國，35至70歲約14萬人4年間的健康狀態，研究顯示，握力差的人較容易罹患心血管疾病，因此認為維持握力，可以避免罹患心血管疾病。

東京都健康長壽醫療中心副院長原田和昌分析指出，握緊拳頭再放開，可以促進血管內皮細胞的NO（一氧化氮）分泌，由於NO是改善血液流動不可或缺的物質，可緩解緊張、擴張血管，因此當NO分泌量減少，就會使血管僵硬。

想促進血液循環，原田和昌建議做「猜拳體操」，一天2分鐘就可以幫助血管回春，首先用1/3的力量握拳再慢慢放開，像猜拳一樣，以一秒一循環的速度來回做100次。切記不要握太緊，否則會造成交感神經亢奮，導致血管收縮，反而容易造成血壓上升。

(中時電子報)