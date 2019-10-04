印度總理莫迪（Narendra Modi）2日宣布，「乾淨印度」運動已達成部分目標，在政府大力興建1.1億間廁所後，99%的鄉村地區已經看不到野外排便的狀況，不過印度媒體打臉，野外排便的情形確實有改善，但未徹底終結，上周才發生賤民階級孩童因忍不住，在戶外解放後慘遭鄰居活活打死的事情。

印度總理莫迪2日宣布，99%鄉村地區已經消除戶外排便的情形。

印度總理莫迪2014年上任後，矢言推動乾淨印度政策，力圖為鄉村居民建造足夠的廁所，掃除鄉村居民戶外大小便的風俗，莫迪2日宣布99%鄉村地區已經消滅戶外排便的情形，不過印度媒體採訪後發現，許多住戶廁所只蓋了一半，廁所沒有屋頂、缺乏排水設施，問題層出不窮，居民仍持續在戶外方便。

綜合今日印度電視台（India Today TV）、印度新聞網站「連線」（The Wire）報導，趕在印度聖雄甘地（Mahatma Gandhi）150週年誕辰紀念，印度總理莫迪周三宣布，99%的印度鄉村地區已經看不到野外排便情形，他說印度達成了全世界都稱羨的事蹟，60個月內為印度6億人口建造了超過1.1一間廁所，「全世界都非常驚訝。」

莫迪2014年出任總理後，當年度發起「乾淨印度」運動（Swachh Bharat Abhiyan），目標是改善城市、鄉村的環境衛生問題，鄉村地區尤其側重為家家戶戶建造廁所、消滅戶外排便的狀況，該運動為期5年，原訂2日甘地150週年誕辰紀念日當天結束。

不過印度鄉村地區戶外排便問題真的如莫迪所言幾乎解決了？印度當地媒體大打臉，指出實際情形和他的說詞有很大落差。非政府組織Safai Karamchari Andolan成員威爾森（Bezwada Wilson）接受今日印度電視台採訪時點出莫迪說詞的盲點，他說目前全印度約有900萬人無家可歸，這些人沒有房子，更不用說家裡要有廁所，他懷疑消除戶外排便的目標要如何達成。

此外，上月25日，居住在印度中部馬德雅省（Madhya Pradesh）的1男1女賤民階級孩童，因為家裡沒有廁所不得已跑到戶外便溺，之後慘遭2名階級更高的男子毆打致死。該起事件引起輿論譁然，除了階級歧視問題，更暴露出莫迪的「消滅戶外排便」（Open Defecation Free）目標還只是遙遠的夢。

印度新聞網站「連線」分析，要達成莫迪的「消滅戶外排便」目標主要有2個判斷標準，第一，所有登記家戶至少有一間廁所，第二，在鄉村附近看不到任何人類糞便。文章指出，莫迪口中的99%鄉村地區達標，其實只是好看的統計數字，和實際使用情形有所落差，很多房舍都建造了廁所，但實際上居民並沒有真的使用，而是將它當成垃圾場或儲藏室。

鄉村居民無法養成使用廁所的習慣，一個重要原因是廁所內並沒有足夠的水作為清潔使用。

文章也批評印度政府在統計數據上動手腳，為了讓「消滅戶外排便」運動如期達標，官員在期限前刪除了部分已登記的家戶數，甚至在期限前4天，通過審核標準的地區數突然爆增，令人懷疑只是為了創造漂亮的統計數字。

(中時電子報)