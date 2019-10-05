金鐘54今(5日)在台北國父紀念館舉行，稍早以《台灣第一等》入圍生活風格節目主持人獎的王少偉戴著墨鏡，在重機團隊護送下帥氣現身紅毯，媒體報導，他透露這屆金鐘獎比較嚴格，一人只能分得4張票，好友謝忻想來觀禮也被拒絕。

王少偉今和《台灣第一等》入圍團隊現身星光大道，他們今年分別入圍生活風格節目獎與主持人獎，節目開播6年兩次入圍，王少偉在節目中不過度凸顯自我、照顧同僚的行為令觀眾十分感動，王少偉出道18年這次首度入圍金鐘，這次選擇特殊方式入場帥氣又有氣勢。

王少偉受訪時笑稱這次現身「感覺像是要去打仗」，有一種將帥要出征的感覺，但笑稱現場氣勢比他想拿獎的信心還強，被問出道18年首度入圍金鐘會不會感覺太慢？王少偉說人要保持樂觀，主持《台灣第一等》第2年就能入圍已經算是幸運，感謝評審能看到他在節目中的熱情與付出。

據《三立新聞網》報導，王少偉這回單獨出征金鐘獎，被問出發前好友有沒有給什麼祝福？王少偉坦言謝忻和小甜甜本來「自告奮勇」想陪他來，但因這屆金鐘獎給票規定比較嚴格，謝忻和小甜甜最後因沒拿到票只好放棄，改為口頭上為他祝福。

(中時電子報)