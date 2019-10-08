胡錫進：火箭隊贏得中國市場始於姚明的加入，球迷們也能收回給它的榮耀

針對中美因火箭隊總經理涉港言論而掀起一場NBA大戰，大陸官媒環球時報總編輯胡錫進發文表示，主張大陸官方無需參與此事，NBA如果真有志氣就割掉大陸市場，大陸民眾至少在NBA的問題上是消費者，他們有權利在精神上更加舒服一點，甚至任性一點。

在微博上極有名氣的《環球時報》總編輯胡錫進今天發文表示， NBA在中國長期積累的市場影響力正在劇烈動搖，NBA總裁肖華就莫雷事件的表態激起了中國公眾的更多憤怒，事情正螺旋式下墜。最滑稽的是，肖華和NBA兩頭不是人。幾乎就在中國藝人們紛紛宣佈抵制的同時，美國那邊盧比奧等多名國會議員紛紛指責NBA為了取悅中國球迷，追求金錢利益，「很無恥地退縮了」。

他表示，由於事情正在演變成兩國社會政治正確性的嚴重衝突，而這中間幾乎沒有調解的空間，肖華作為NBA總裁無論說什麼都只會越抹越黑。其實仔細看他的表態，客觀說沒有進一步挑釁中國公眾的意思。他主張尊重中國球迷，認為涉及中國主權的問題沒有討價還價的餘地。因此，很顯然肖華講那番話的本意是想安撫美國輿論，同時儘量不得罪持續聲討莫雷的大陸網民。但他失敗了，中美輿論沒有一頭對他試圖左右逢源的言論感到滿意。

胡錫進說，我們無需對肖華的談話本身很憤怒，相信誰處在他的位置上都很難，而是要堅決抵制美國社會中正在刮起的反華旋風。美國有一股強大的力量迫使肖華說「支持莫雷」，美國議員們紛紛赤膊上陣，但中國大陸官方無需參與此事。NBA在大陸的推廣是市場行為，而組成大陸市場的是廣大球迷和公眾。如何尊重大陸市場，或者如果真的有志氣就割掉中國這塊市場，讓NBA和美國的政治及輿論精英們去糾結吧。

胡錫進最後說，中國大陸的公眾至少在NBA的問題上是消費者，他們有權利在精神上更加舒服一點，甚至任性一點。美國的精英們想把NBA在中國的推廣銷售變成強勢的美國政治正確的傲慢展示，他們休想。

(中時電子報)