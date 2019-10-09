美國NBA休士頓火箭隊總經理莫雷(Daryl Morey)發表支持香港示威的言論，觸怒中國大陸官方和民眾。美媒指出，NBA火箭隊此次風波，凸顯大陸與美國競逐成為全球最大市場的同時，西方國家企業與知名品牌的處境左右為難。要解決與中國大陸之間的僵局，NBA把希望都寄託在姚明身上。

美《華爾街日報》指出，NBA成為最新一家在敏感議題上觸怒中國大陸而面臨批評的美國商業組織，凸顯了中國有望取代美國成為全球最大消費市場下，西方品牌身處的兩難境地。

美網路媒體《The Verge》也形容，不只NBA害怕觸怒中國大陸，其他美國企業與全球知名品牌在面對動輒得咎的網路環境時也是如此。

美國喬治華盛頓大學(George Washington University)戰略公共關係副教授帕內爾(Lawrence Parnell)對媒體表示，許多網路事件都反映，西方企業對於可能招致反彈的爭議議題缺乏足夠認識，需要有更高的文化智商。

市場銷售策略顧問商Agency China研究與策略經理諾里斯(Michael Norris)稱，萬豪酒店、時裝品牌GAP過去在大陸遭遇形象風波的經驗顯示，這些公司迅速道歉後，公眾憤怒與直接商業影響通常都較為短暫，但事件對品牌的損害卻是持久的。他擔憂火箭隊已經永遠失去一直以來在大陸球迷心目中的地位，而這次的風波就算迅速淡化，日後可能難以尋找符合中國大陸政治標準的形象代言人物，未來在開拓大陸市場的努力上將會困難重重。

《華爾街日報》認為，大陸以市場規模的吸引力對NBA施壓，但NBA在全球體育市場具有獨一無二的特性，它也許可以比其他美國企業採取更為強硬的立場來抵抗北京當局的壓力。

《美聯社》則認為，姚明身為前休士頓火箭隊球星，也曾進入籃球名人堂，現為中國籃球協會(CBA)主席，也是中國大陸最知名人物之一，他有機會成為NBA與中國大陸修補關係的契機。

NBA總裁肖華(Adam Silver)希望盡快與姚明對話，希望能找到與大陸和解的辦法，但他不確定姚明是否會接受NBA目前運作的方式。

(中時電子報)