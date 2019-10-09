一般認為抽菸才會得肺癌，不過包括媒體人陳文茜、帽子歌后鳳飛飛、前法務部長陳定南等人都沒有吸菸卻罹患肺癌。探究原因，醫師表示，其實吸菸只是罹患肺癌的危險因子之一，另外，若有慢性肺部發炎，包括慢性阻塞性疾病、肺纖維化、肺結核，以及有肺癌家族史的都是肺癌的高危險群。

根據統計，台灣每年至少有一萬人罹患肺癌，其中有20％的男性不吸菸，更有超過90％以上的女性沒有吸菸。《早安健康》報導，林口長庚胸腔內科主治醫師王智亮指出，研究顯示，有肺癌家族史的人，罹患肺癌的機率是一般人的兩倍，像日前罹癌的陳文茜就有肺癌家族史；此外，包括二手煙、廚房油煙、空氣汙染及長期職業暴露等，也都是危險因子之一。

由於一般胸部X光只能偵測到1公分以上的結節，若想早期發現肺癌，醫師建議低劑量電腦斷層可以偵測到0.5公分以下的肺部結節，找出被心臟及肺葉遮掩的病灶。尤其55～74歲、菸齡超過30年，而且目前還在吸菸或戒菸未滿15年的老菸槍，有癌症病史、肺癌家族史、肺部慢性疾病的人，或是會暴露在矽石、石綿、汽柴油廢氣、煤煙等有毒環境的職業，以及常吸二手煙的人，都應該接受肺癌篩檢，才能早期發現，早期治療。

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(中時電子報)