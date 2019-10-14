解碼直-20直升機

直-20通用直升機在第5屆中國天津國際直升機博覽會中亮相，由於外型酷似H-60「黑鷹」（Black Hawk）直升機，廣泛引起西方軍事專家關注。

「戰區」（The War Zone）網13日指出，直-20已服役，而中方海軍的艦載版也到手，就像美國海軍擁有「海鷹」（Seahawk）直升機般。分析說，從網路上熱傳的海軍版直-20F試飛照片看來，它擁有類似輔助翼的硬點，類似美製「黑鷹」的輕量化武器掛架（Lightweight Armament Support Structure，LASS），還有外掛物支持系統（External Stores Support System，ESSS）翼。

分析指出，海軍型直-20在外形上有3大改變，1、是可能為了折疊方便，水準尾翼在中部有切角，2、是後起落架前移至尾梁與機身連接處，以方便尾梁的折疊，並減少佔用空間，3、是機腹處有圓盤狀物體，但目前用途不明。（迷彩派）

分析指出，對「海鷹」直升機來說，在對抗可能危及母艦，還有附近盟邦船艦的成群小船時，美國海軍經常使用這些裝備，因此它們變得特別重要。而解放軍會把仿效相關配備列為優先要務，也不令人意外。

分析認為，在機頭部分，艦載型直-20比通用型更像「黑鷹」。它有安裝飛彈逼近告警系統（Missile approach warning system，MAWS）的開口，起落架配置也類似SH-60B/F型和MH-60R「海鹰」。它除了機頭下方有紅外線前視偵察器（FLIR），機身下方也有宛如較大型水面搜索雷達的護罩。

艦載版直-20

而大陸軍事網迷彩派指出，海軍型直-20在外形上有3大改變，1、是可能為了折疊方便，水準尾翼在中部有切角，2、是後起落架前移至尾梁與機身連接處，以方便尾梁的折疊，並減少佔用空間，3、是機腹處有圓盤狀物體，但目前用途不明。新浪軍事的分析說，顯然這些設計變化都是為了滿足上艦所需的機身折疊需求，而它艦載型直-20的身份已呼之欲出。

在直-20戰術通用武裝直升機首度公開亮相後，航空工業直升機所首席技術專家李林華在受訪時透露，設計之初就考慮到直-20身為「平臺」的拓展性，透過適當的改裝與加裝，它可以執行多種任務。直-20比直-9大，但比直-8小，在空間有限的驅逐艦等艦艇上使用十分方便。

事實上，早在年初時，航空工業一篇名為「姜濱：碧海藍天的護衛者」的文章便透露：某型直升機2018年成功首飛，將有力提升中方海軍新型作戰力量建設，推動海軍進入裝備發展的新時代。當時文章中還強調，這款直升機在首度採用旋翼電動折疊技術。而外界普遍認為，這是官方在透露直-20海軍型首飛的消息。

分析認為，解放軍直-20海軍型出現後，中方海軍對艦載直升機部隊應該會快速調整和擴充。為了滿足航母、水面艦艇、船塢登陸艦、兩棲攻擊艦、海軍陸戰隊等需求，以及反潛、海軍特種作戰滲透、搜救、戰鬥搜尋和救援，垂直補給和醫療疏散等種種需求，未來海軍裝備的各型直-20應該會超過500架。

另一方面，新浪軍事的分析認為，目前曝光的這架艦載型直-20，可能不是專用的反潛型，而是海軍艦載的通用型。它未來很可能主要是用來負責海上搜救和人員/物資投送任務，因此主要裝備的對象應該是航母、補給艦，以及075型攻擊艦這類需要執行人員/物資投送任務的艦艇。以才下水不久的075型為例，10噸級的艦載通用型直-20，加上13噸級的直-8系列，將成為本級艦最核心的垂直投送力量。

至於專用的反潛型，則會以這款艦載通用型為基礎發展，雙方的關係類似美國海軍的MH-60S（通用型）與MH-60R（反潛型）。顯然，配備的對海搜索雷達、機腹吊放聲納、聲納浮標投放裝置，以及磁異探測器的反潛型直-20，才是如055、052D/DG，甚至054A在內的海軍主力驅護艦亟需裝備的型號。

(中時電子報)