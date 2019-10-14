現在路上隨處都可以看到外送員送餐，雖然方便，但有網友就遇到恐怖經驗，原PO表示，外送員因為定位失準、找不到正確位置，竟失控掐住他的脖子，甚至拿他的頭去撞門，這讓他直呼，「感覺我要死掉了」。

原PO在臉書《靠北ubereats》上發文，他表示，某次看到外送員騎過頭便好心提醒對方，不料，外送員抵達時竟然馬上兇原PO，「你定位定錯我可以拒送你知道嗎！」甚至越講越生氣，由於原PO本身也是外送員，因此告訴對方，「定位出錯，那是系統的問題，不是我的問題」，沒想到，外送員離開時竟補了中指給原PO。

原以為事情就此落幕，沒多久，外送員竟騎車回來，上前掐著原PO的脖子，原PO的頭直接被推去撞鐵門，對方眼看快不行了才鬆手。而原PO正打算報警，卻被對方回嗆，「要報警去報啊反正我不差這一條，你叫XX是吧，小心點。」

這次經歷讓原PO嚇傻，甚至邊哭邊打電話客訴。底下的網友看到後也紛紛支持原PO提告，「那個外送員情緒管理有問題！支持提告」、「打人就不對了吧」、「請提告！這太過分了！定位多少會有誤差是正常的，電話問一下也不會怎樣！」

網友匿名分享恐怖經驗。（摘自臉書《靠北ubereats》）

(中時電子報)