近日連幾起外送平台外送員出意外，接連鬧出人命，引起社會關注，外送員的處境也因此鬧出勞資議題，雖然是個高自由度的工作，但也具高危險性。有網友提出「超貼切形容」，將外送員的工作比喻為動漫遊戲《冒險者工會》，網友推爆「被你一說真的好像！」

有網友提出「超貼切形容」，將外送員的工作比喻為動漫遊戲中的「冒險者工會」，覺得非常貼切。（摘自PTT）

網友在PTT上以「其實外送平台不就冒險者公會？」為題，表示F牌或U牌等外送平台外送員角色就如同動漫《哥布林殺手》中的冒險者公會模式一樣，內容如下：裝備（機車，交通工具）你自己買，寶物你自己買（送貨、勞力），伙伴（推薦朋友）你自己找。冒險者公會（外送平台）不具有教育和保護冒險者的職責，只擔任委託仲介所。「只負責接單和派任務」，裁定冒險者的等級與信用關係。對冒險者並無強制的約束力，「冒險者本身安危自負。」

簡單來說，工會只負責派遣任務，由冒險者自負盈虧，並自己承擔任務進行的風險（受傷、意外事故），被網友推爆直說「好貼切的形容」、「聽起來好有道理」、「原來外送這職業這麼寫實硬派啊！」、「滿滿即視感」、「中肯」、「被你發現真理了」。

不過也遭網友心酸怨嘆「都玩專家模式的，也只有一條命而已」、「派任務輕鬆，可是報酬好少」、「外送員真的是拿命去拼」。

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(中時電子報)