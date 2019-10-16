詹姆斯突然間成為風雲人物，不是因為他的球技或是球隊如何，而是他批評火箭總管莫瑞的言論引起了不少爭議，不僅網友留言諷刺，就連NBA球員也開始猛批，上賽季效力於勇士的波格特(Andrew Michael Bogut)認為詹姆斯為了錢而放棄了原則，坎特也隨即補上一腳。

詹姆斯昨天在受訪時談論到莫瑞「挺港」言論時表示，莫瑞在推特上的那則留言是在被誤導或是不了解的情況下所發出去的，完全沒有考慮到可能引發的後果。

詹姆斯這段話一講出去之後，立刻引來美國媒體和網友的批判，先後打過公鹿、勇士、獨行俠、騎士、湖人與國王的澳洲籍中鋒波格特，並且在2015年幫助勇士奪得睽違40年之後的總冠軍。

波格特在個人推特上寫著，每個人都會有屬於自己的原則，除非這個原則會讓他損失金錢。這段話暗諷詹姆斯是因為害怕損及大陸市場的利益而說了違心之論。

除了波格特外，同樣是主打中鋒的坎特，他也在推特上發文，嘲諷詹姆斯前後立場不一，而他自己5年來沒有和家人見面和講話，遭到土耳其總統通緝，自由並非沒有代價，就看你如何取捨。

(中時電子報)