南韓女星宋慧喬（喬妹）6月底和宋仲基拋下震撼彈，宣布結束近2年婚姻，7月法院通過離婚調解，兩人正式分道揚鑣，展開新生活，各自回歸演藝工作，宋慧喬飛往大陸三亞、法國摩納哥等地參加活動，卻始終沒在國內公開亮相，本來預計明(17日)要出席珠寶品牌活動，現品牌方卻臨時宣布取消了。

宋慧喬這次出昔珠寶活動，是她恢單後首次面對韓國媒體，引起各界高度關注，不過今(16日)品牌方宣布取消活動，「由於突發的情況取消，希望得到大家的諒解」，突如其來的取消，讓大家都開始猜測發生什麼事了？對此，她的經紀公司也表示，「為了哀悼最近傳出的雪莉噩耗，而取消活動」，希望不要誤會有其他問題。

而近日因為雪莉的憾事，讓網路霸凌再次被拿出討論，宋慧喬也因為離婚，受到不少惡意言論攻擊，7月經紀公司也提告15名網友，其中2名已被移交檢方，將會受到法律制裁。

(中時電子報)