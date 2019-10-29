美國總統川普27日宣布伊斯蘭國首腦巴格達迪（Abu Bakr al－Baghdadi）已死，大肆吹噓他被美軍逼得走投無路，不斷哀嚎下引爆身上炸彈身亡。整整48分鐘的演說中也無意間洩漏了部分美軍攻堅的敏感細節，令多位軍事專家、情報專家氣得跳腳，大罵川普置美軍於險境。

美國總統川普27日發表重大聲明，宣布伊斯蘭國首腦巴格達迪已在美軍軍事行動中死亡。

美國總統川普周日在白宮對著全美民眾發表重大演說，宣布伊斯蘭國首腦巴格達迪在美軍特種行動中死亡，除了吹噓巴格達迪死前哭喊哀號，有如「喪家犬」，美國政治新聞網站Politico報導，川普在記者會上更不尋常地透露行動細節，包括三角洲部隊如何潛入重兵防守的建築，如何追捕巴格達迪，導致他在地道前自爆身亡，甚至洩漏美軍出動軍用直升機的數量及路徑，而川普卻描述看直播畫面時，還以為自己在看電影。

曾擔任美國中東特種行動部隊資深指揮官的陸軍退役中將納塔加（Michael Nagata）表示，當那些對軍事行動毫無概念的人開始描繪行動內容時，他總是有點緊張，「我明白人們都會有衝動想要講故事，但這可能帶來負面效果」，整體而言，退役軍事人員多認為，川普演講中洩漏的訊息已足以讓恐怖組織知道美國反恐部隊如何獲取情報、執行危險任務。

川普周日演說中讓軍事專家皺眉頭的爭議言論大致可分為4個部分，包含情報蒐集、突襲行動、行動中查獲的情資，以及軍用直升機的行進路徑。

●情報蒐集

儘管川普並未明確說明美軍如何確認巴格達迪的藏身處，不過他的談話確實觸及了高度敏感的訊號情報技術，例如遠端監控敵人通訊的能力。川普周日指出，巴格達迪住處附近的地道幾乎都是死巷，「當中大概只有1條不是」，透露出美軍似已事先掌握地道網絡。匿名的前特種行動部隊指揮官表示，「這段談話有點敏感，敵人或許猜得到我們有偵測技術，但他們不知道的是我們如何辦到以及我們的能力到什麼程度。」

●突襲行動

川普演講中明確提到突襲部隊出動了8架軍用直升機，並且為了避開預先埋伏在大門上的炸彈陷阱，美軍選擇在建築側邊炸出大洞後入內逮人。前陸軍軍事人員羅賓遜（Eric Robinson）分析，軍機數量及在建築上打出缺口的技術都是特戰部隊歷盡千辛萬苦發展出的能力與知識，公然談論這些事完全沒幫助。

●行動中查獲的情資

川普還說，美軍完成任務離開前，在現場取得了一定情資，包括「伊斯蘭國的起源、未來計畫等我們非常想要的資訊。」前特種行動部隊指揮官表示，美軍在行動中獲取敵人情資的紀錄相當卓越，但真的沒必要讓對方知道我們拿走了什麼。

●軍用直升機路徑

川普周日還昭告全世界，美國軍用直升機在此次拘捕行動中採取「原路徑」返回安全區域。報導說，這是川普當天所有談話中最讓前軍事官員頭痛的一段。納塔加說，這是最讓人擔心的部分，軍隊在行動中容易受到攻擊，尤其搭乘直升機降落、離開這段期間最危險，他無法置信居然有人會昭告天下美軍如何執行行動中最危險的部分。另一名前指揮官受訪時直接飆粗口，他說如果美軍再循同樣模式執行任務，直升機有可能會被擊落，而過去在阿富汗就曾發生過這類悲劇。

(中時電子報)