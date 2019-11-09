Susie談無痛分娩。（圖／翻攝自Susie_Wuuuu微博）

前「后的男人」李亞鵬淡出演藝圈多年，去年他傳因合約糾紛欠債約1.7億台幣挨告，最近李亞鵬接受陸媒專訪，談到李嫣有女萬事足，承認因孩子已經長大，未來若李嫣想出道自己不會阻止。而李亞鵬小16歲女友Susie最近突然在微博談無痛分娩，但細看內容其實在討論大陸的醫病關係，讓不少人猛一看嚇一跳。

李亞鵬6年前和王菲離婚，最近他接受《網易娛樂》專訪，坦言自己並不是「幾乎淡出」演藝圈，而是「確實淡出」了，他自2010年拍完電影後就將心力放在從商與慈善工作上，認為已有新的人生方向，目前沒有計畫回到演藝圈。談到李嫣，先前他因直播化妝風波要求女兒關帳號，但李嫣如今已14歲，李亞鵬認為對女兒的管教可以慢慢鬆手，「之後的人生道路一定是她自己選擇的」，就算李嫣想出道，李亞鵬也不會反對。

而李亞鵬今年5月承認和翻版王菲、小16歲女友Susie的戀情，最近Susie常在微博發美照，7日她突然PO文說：「知道為什麼國內沒有推廣無痛分娩嗎」，接著解釋不是因為對小孩不好，而是麻醉師不夠，「醫生這麼辛苦掙錢又不多，就覺得這年頭誰還去學醫啊」，能堅持待在醫院服務的都是有鋼鐵意志的人，最後說：「珍愛生命，珍愛醫生」，網友回應：「我原來只知道影視行業會累死燈光師，原來醫院也是會累死麻醉師的」、「什麼工作都沒有那麼輕鬆」、「麻醉醫生是中國猝死率最高的醫生哦」。

(中時電子報)