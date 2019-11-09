南投埔里烏牛欄社的巴宰族與鯉魚潭村巴宰族系出同源。〔謝明俊攝〕

鯉魚潭村巴宰族過年設有祈福架，讓民眾可以將願望寫在竹片上祈福。〔謝明俊攝〕

苗栗三義鄉鯉魚潭村平埔族系巴宰族人，從1761年就遷居本地至今，但因世代演變及深入的漢化，使得族名險些消失，許多中壯輩族人都不知自己是巴宰族，直到20年前族中耆老發聲正名，耆老潘大州更將祖厝部分設立巴宰族群文化聚會所，努力傳承語言文化，多年前，族人試圖向原民會申請正名並納入原住民族群，但未成功，巴宰族人並未放棄，將繼續努力能讓巴宰族名永遠流傳下去。

乾隆26年，也就是1761年，史籍登載平埔族岸裡社巴宰族人潘敦仔率壯丁入墾鯉魚潭，始納田賦，是巴宰族人世居鯉魚潭村的開始，因此鯉漁潭村的巴宰族人都姓潘，都是潘敦仔及族人的後裔。

1766年，潘敦仔因率壯丁協助平定打哪叭溪〔今西湖溪〕原住民與漢人械鬥事件，獲得乾隆皇帝召見，御賜「大由仁」名號，並賜朝珠、瑪瑙、晶瓶、玉碗等寶物，成為巴宰族最著名的英雄人物。

但隨著漢化日深，以及後來日據時代日人暴力管理，讓許多鯉魚潭村的巴宰族人都不知自己是巴宰族人。據苗栗縣巴宰族群協會理事長潘英琦指出，早年的巴宰族生活領域，包括現今台中后里、豐原，並有部份族人遷居至南投埔里愛蘭村烏牛欄社，但都因四散分居，使得巴宰族人漸漸不知自己源來，包括潘英琦本身。

巴宰族的恢復族名運動，是從烏牛欄社開始，約20年前，潘英琦的大伯及父親潘大州也開始發起將巴宰族語言文化傳承下去，潘英琦等青壯輩才出面承接這個使命，還將自家祖厝側房改裝成巴宰族文化聚會所，陳列許多過去族內文書資料及生活器具等文物，提供民眾更能深入了解巴宰文化。

4年前，雲林科技大學創意生活設計系副教授謝修璟，因緣際會下得知鯉魚潭村巴宰族，前來實地了解後帶領學生全力投力協助，有系統地將巴宰族聚落文化等資料整理出來，還成立網站讓所有民眾可以隨意上網查閱，讓更多人能了解巴宰族。

潘英琦等族人曾經試圖向原民會申請將巴宰族正名列入原住民族群，但因相關的資料不足，因而未能成功，但族人在過年的祭典活動中，舉牌表達他們想要正名的決心，將繼續努力恢復族名。

(中時 )